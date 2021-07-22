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善心企業及人士聯合捐贈安裝救護車隔離艙　降低救護員染疫風險

▲台南市消防局獲愛心企業與人士，捐贈救護車隔離艙7座，讓救護人員防疫更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局獲愛心企業與人士，捐贈救護車隔離艙7座，讓救護人員防疫更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

為強化消防救護防疫人員，運送確診與疑似患者送醫之防護安全，在大蘋果小太陽活力平台救人創辦人陳圓圓小姐召集下，遠東牙醫診所、巨峯開發工程有限公司、威勝運動用品專賣店、富而麗禮品商行、林冠維先生及呂漢威先生等6個善心企業及個人合資捐贈消防局救護車隔離艙7座，讓救護人員防疫更安全。

台南市消防局指出，自5月19日全國第三級防疫警戒，隔日立即公告「台南市政府消防局因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）緊急救護指引」，成立7隊防疫專載隊，並全面升級出勤人員的勤装備，陸續購置及受贈各式防疫物資，舉凡護目鏡、防護面罩、N95口罩、防水隔離衣、防護衣等裝備，目的在確保出勤同仁能夠在精良的防護裝備之下，出勤COVID-19確診及疑似案件，能減少因必須接觸患者而遭受感染風險。截至7月15日止，在疫情三級警戒中，消防局已載送COVID-19確診及疑似患者共381位。

除在添置精良防護裝備、強化執行載送勤務之救護技術教育訓練，台南市消防局在救護車車艙前後艙氣密性問題部份，亦有下了一番功夫，加裝透明帆布，並使用膠帶確實阻絕前後艙空氣流通，雖確實具有功能性，但在Delta變種有可能襲台之際，仍嫌防護不足，故消防局在知悉台中市有民間友人在協助安裝救護車隔離艙的訊息下，即主動致電聯繫，經大蘋果小太陽活力平台救人創辦人陳圓圓小姐的召集下，計有遠東牙醫診所、巨峯開發工程有限公司、威勝運動用品專賣店、富而麗禮品商行、林冠維先生及呂漢威先生等6個善心企業及個人合資捐贈消防局救護車隔離艙7座。

在分批安裝及氣密檢測後，終於在21日完成7輛救護車隔離艙的安裝，消防局緊急救護科謝榮仁科長特地親自率隊北上台中，頒發感謝狀致謝本案大力推手陳圓圓小姐及安裝廠商、台中市義消上億科技開發有限公司楊冠威先生，感謝其善心作為，讓救護人員多一層保護並可減輕專責救護車消毒工作，共同為守護台南市民而努力。

▲台南市消防局獲愛心企業與人士，捐贈救護車隔離艙7座，讓救護人員防疫更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市大家長黃偉哲市長在獲知此合資捐贈案後，同表感謝善心單位的義舉、慷慨加入抗疫行列，並再次呼籲政府資源有限、民力無窮，盼各階層企業、公益團體與善心人士能共襄盛舉，以期全面提升防疫量能，守護民眾生命財產安全。

消防局長李明峯感謝大蘋果小太陽活力平台的募資捐贈，藉由隔離艙的設置，形成空間分艙，讓台南市防疫專載隊救護車的防護性能再次提高，也促使救護人員減少因必須與患者同車而遭受感染風險。

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