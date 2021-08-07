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花蓮慈院新冠病患清零！陳爺爺逃出鬼門關　病房提前過父親節

▲▼醫護團隊準備蛋糕、手寫卡片、淨斯本草飲和復健踏步機為陳爺爺舉辦歡送會，提前祝福父親節快樂。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼醫護團隊準備蛋糕、手寫卡片、淨斯本草飲和復健踏步機為陳爺爺舉辦歡送會，提前祝福父親節快樂。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

六十八歲的陳爺爺是花蓮慈濟醫院最後出院的COVID-19病人，八月五日上午，醫護團隊準備蛋糕、手寫卡片、淨斯本草飲和復健踏步機為即將出院的陳先生舉辦歡送會，除了提前祝福「陳爺爺，父親節快樂」，更希望挺過大病的陳先生能一直健康平安。

▲▼醫護團隊準備蛋糕、手寫卡片、淨斯本草飲和復健踏步機為陳爺爺舉辦歡送會，提前祝福父親節快樂。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

最開始，是陳爺爺的女兒和孫子相繼確診新冠病毒肺炎，在花蓮慈院專責病房接受治療；沒想到陳先生也出現症狀，在住家附近醫院確診、住院一段時間後，因病況越來越差，六月六日轉到了花蓮慈院重症專責病房，並於隔日凌晨插管治療。

負責照護陳爺爺的護理師表示，初到重症病房時，病人有點沮喪和焦躁，後來不得不使用束縛帶與鎮靜藥物幫忙病人，又因病人遲遲無法順利脫離呼吸器，經與家屬討論，在七月六日進行氣切治療。

▲▼醫護團隊準備蛋糕、手寫卡片、淨斯本草飲和復健踏步機為陳爺爺舉辦歡送會，提前祝福父親節快樂。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「很高興爺爺堅強地挺過來了！」護理師說，其實病人在氣切治療以前，病毒的CT值已超過COVID-19病人出院的標準，採檢也呈陰性，為了更方便醫療團隊密切觀察和實行緊急治療，減少醫護穿脫隔離裝備的時間，在收到衛生局通知解除隔離後，便轉入內科加護病房繼續治療；脫離呼吸器後再於七月底轉入普通病房，開始漫長的復健。

由於陳爺爺臥床將近兩個月，四肢肌力退化許多，除了肺復原運動，物理治療師為他制定循序漸進的復健計畫。挺過大病、在鬼門關前走一遭後，陳先生也十分努力做復健課程，在一週以內，從原先起身下床都有困難，恢復到了能夠倚靠助行器走路。

八月五日上午，林欣榮院長、護理部主任鍾惠君，及內科部副主任王智賢、感染科主任黃妙慧等曾照顧過陳先生的，包括中醫師、物理治療師、護理部督導、病房護理長、護理師等醫療團隊共聚一堂，祝福即將出院的陳爺爺「父親節快樂」。

▲▼醫護團隊準備蛋糕、手寫卡片、淨斯本草飲和復健踏步機為陳爺爺舉辦歡送會，提前祝福父親節快樂。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長致上祝福，恭喜陳爺爺戰勝病魔。

醫護同仁送上蛋糕和誠意滿滿的手寫卡片，還有一台能固定在床上的復健踏步機，希望對病人出院後的復健計畫能有幫助。陳爺爺當場忍不住紅了眼眶，口罩雖然遮去大半張臉，卻難掩激動，用沙啞的聲音不停地道謝：「很謝謝花蓮慈院的團隊，是你們讓我活下來了，能夠平安地過這一個父親節。」

陳爺爺的腎臟原本就不太好，過去二十幾年來，都是由內科部副主任、腎臟內科醫師王智賢照顧。陳爺爺平常愛運動，常常到太昌游泳池游泳，「哪天看到您再到太昌游泳的身影，就是我們完全戰勝病毒的時候了！」王智賢醫師說，陳爺爺出院後還要繼續復健、多運動，期待他下水「游泳」的那一天趕快到來。

林欣榮院長代表致上包含淨斯本草飲濃縮液、淨斯五穀粉……等保健賀禮。林院長很感謝爺爺意志力堅強地戰勝病魔，從重症入院、插管、氣切，到現在除了肌力之外，幾乎已恢復到入院前的狀態，這對醫護團隊是最好的肯定與鼓勵。

林欣榮院長指出，陳先生是五月爆發社區新冠肺炎疫情後，花蓮慈院收治16位病人中最後一位出院的病人，這也代表花蓮慈院正式「清零」了！

林欣榮院長也感恩專責病房醫療團隊，不僅盡力從死神手中把病人救回來，後續全人醫療照護都十分用心，讓陳先生留下感動的淚水，祝福陳先生順利平安和樂地和家人團圓，度過美滿的父親節。

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