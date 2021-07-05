與死神搶人！救回33心肺功能停止民眾　北市2救護員獲獎

▲110年度勇奪全國十大傑出救護技術員第一名，建國分隊高級救護技術員陳奇錄。。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市消防局建國分隊隊員陳奇錄、永吉分隊隊員李旻倫參加社團法人台灣急診醫學會110年度十大傑出救護技術員遴選，在全台灣各縣市優秀好手激烈競爭下脫穎而出，囊括全國前二名，在疫情期間得知這好消息，給台北市消防局救護人員們巨大的鼓舞。



北市消防局表示：這次拿下年度冠軍的建國分隊陳奇錄在台北市政府消防局服務已逾15年，成功救回15位到院前心臟停止民眾，挽救了15個即將破碎的家庭、病患傷者「到院前心肺功能停止」復甦率之高，顯見值勤救護時的努力。

▲110年度勇奪全國十大傑出救護技術員第一名，建國分隊高級救護技術員陳奇錄。。（圖／記者張君豪翻攝）

陳奇錄除救人無數外，亦致力於救護品質管理及教育訓練，先參加消防署緊急救護教官班第11期訓練，並以第1名優異成績結業，後再協助消防局推動全方位品質管理並擔任救護技術員培訓、繼續教育之師資指導新進救護人員。

高級救護技術員（EMTP）最重要的三大職責：「高級救護的執行者」、「救護品質的管理者」、與「救護技術的教育者」，在他身上得到完美的詮釋。陳奇錄秉持對救護工作之熱愛，他在2019年台北市政府創意提案「觀見下一秒」榮獲冠軍，藉由行車安全裝置提升救護員執勤安全。

陳員並身經百戰，在台北市歷年重大災害現場包含復興空難、錢櫃KTV大火均可見到他奮力救人身影，以傲人資歷獲得110年度十大傑出救護技術員冠軍。

▲110年度十大傑出救護技術員第二名，永吉分隊高級救護技術員李旻倫。。（圖／記者張君豪翻攝）



亞軍是由北市永吉分隊李旻倫榮獲，李員在北市消防局服務超過15年，秉持著「把每一件救護作好、把每一位傷病患視為朋友，把每一位工作伙伴視為家人」工作態度，李員救護生涯成功救回18位到院前心臟停止市民外，亦執行不計其數的危急病患急救，包含急性腦中風、缺血性胸痛、異物哽塞、及其他重大創傷等，更是COVID-19疫情第一線守門人，肩負確診、篩陽居家隔離民眾高風險載運，李不畏風險經常站在第一線守護市民健康。



消防局表示，建國分隊陳奇錄及永吉分隊李旻倫，能於全國優秀救護人員競爭下脫穎而出，榮獲十大傑出救護技術員冠、亞軍即台北市救護員努力值勤、提升救護技能的最佳證明，消防局將持續精進為市民服務。

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