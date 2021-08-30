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台南家長育兒放輕鬆！　公幼兒園5年增設247班

▲台南市長黃偉哲指示教育局，規劃2020至2024年增設公幼及非營利幼兒園247班6030名，並積極輔導私幼轉型為準公共幼兒園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指示教育局，規劃2020至2024年增設公幼及非營利幼兒園247班6030名，並積極輔導私幼轉型為準公共幼兒園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國整體學齡前人口雖有下滑趨勢，但台南就讀幼兒園比率仍持續攀升，顯示育兒津貼、提高公共化教保服務量、減輕家長負擔的政策，正向激勵南市家長讓幼兒接受教保服務需求。

擴增南市各區公共化教保服務量、減輕家長育兒負擔，是黃偉哲市長重要的施政目標，教育局自2019年起積極盤點設置空間並爭取經費，已規劃2020至2024年增設公幼及非營利幼兒園247班6030名，並積極輔導私幼轉型為準公共幼兒園，至110學年度已有144園644班1萬9306服務量。2歲專班也規劃至2024年增設75班1080名，讓雙薪家庭的年輕夫妻得以兼顧工作及育兒照顧。

黃偉哲市長表示，2019年以前南市公共化教保服務量僅2成5，為協助家長減輕育兒負擔，符應台南希望家園、幸福A+的城市目標，他就任後即支持教育局突破有限的財政困境，積極配合中央少子女化政策、盤點可用空間、擴增公共化幼兒園服務量，尤其是公共化比率偏低的區域，並兼顧偏鄉弱勢幼童的照顧。兩年多來，在教育局和各校的努力下，全市公幼與非營利幼兒園已增設76班2,011名，若加上準公共幼兒園的服務量，110學年每10名幼兒就有高過7人每月繳費不超過3500元，低收和中低收入家庭子女則完全免繳費用，已落實減輕家長負擔的目標。

▲台南市長黃偉哲指示教育局，規劃2020至2024年增設公幼及非營利幼兒園247班6030名，並積極輔導私幼轉型為準公共幼兒園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，為均衡南市各行政區的公共化教保服務量，減輕家長育兒負擔，在市長的支持下，自2019年起逐一盤點各校可用空間、配合中央政策積極爭取擴增經費，至2024年全市將增設247班公共化幼兒園，其中包含2歲專班75班1080名；針對南科特定區及沙崙綠能科學城所在區域也將增加115班2895名；對位處偏鄉的錦湖、頂洲、篤加、苓和等校也採區域滾動調整方式滿足在地需求。新建園舍方面，109學年已新建5所非營利幼兒園，至2024年將逐年投入13.7億元新建19處公共化幼兒園舍，讓臺南幼兒擁有舒適安全的教保服務環境。

教育局表示，預估至113年南市公幼、非營利、準公共及平價幼兒園（每月繳費低於3500元）的服務量將達86.9％，相較於2019年的25.5％，大幅增加61.4％，該項政策目標持續穩定進行中，每年也會滾動調整各行政區的均衡發展，輔以準公共幼兒園的擴增，整體提高廣義公共化教保服務量、減輕家長負擔並提升教保服務品質。

有關日前有媒體報導，外縣市有少部分準公共幼兒園在領取政府補助後即退出之傳言，教育局表示，南市並未接獲有此情形，反而是110學年度新增63間準公共幼兒園。

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