安定港談判駁火！他慘中彈腸子被射穿　槍手落網魚塭撈出兇器

記者林悅／台南報導

台南市安定港口滯洪池25日凌晨2時許發生一起槍擊案，林姓男子腹部中彈，腸子慘遭射穿鮮血狂流，被緊急送醫搶救，目前仍在加護病房觀察中，台南市警化分局案發後追緝涉案犯嫌，於29日上午緝獲吳姓主嫌，共計到案14人，起獲長槍1把，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆及槍砲罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

▲台南市化分局偵破台南安定港口滯洪池槍擊案，緝獲吳姓主嫌等14人到案，起獲作案長槍1把。（圖／記者林悅翻攝，下同）

8月25日凌晨2時許，位於善化分局港口派出所轄之滯洪池旁空地發生槍擊案，造成林姓男子中彈送醫。善化分局案發後立即與刑事警察大隊組成專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

林男被友人緊急送往永康奇美醫院搶救。院方表示，林男於25日凌晨2時30分左右至奇美醫學中心急診，經急診醫師檢視右側骨盆及腹部疑似槍傷，且有腸穿孔及內出血，建議手術治療，已轉入加護病房觀察並後續處置。

案發後警方專案小組立即鎖定涉案犯嫌，並於25日查緝9名犯嫌到案，至28日再查獲4名犯嫌合計已查緝13名犯嫌到案。29日上午11時許，警方專案小組再循線於安定區許中營一處所，再查緝本案30歲吳姓主嫌到案，專案小組並帶同吳嫌前往一處魚塭打撈被丟棄的作案長槍1把（含彈匣），全案宣告偵破。

警方調查吳嫌等人與被害人林男等人，雙方之間互有債務糾紛，案發時雙方約在安定港口滯洪池談判，協調解決債務，惟雙方一言不合發生衝突，林男即被吳嫌等人槍擊重傷。全案偵訊後先依殺人未遂、聚眾鬥毆及違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送台南地檢署偵辦。惟該案係因金錢債務糾紛所致，幕後可能涉及其他不法犯行，專案小組仍持續擴大偵辦中。

善化分局長歐祖明強調，絕不容許不法分子在本轄恣意非為，善化分局絕對秉持有案必查嚴辦到底之決心，全力維護本轄社會治安，讓市民得以安居樂業。

「佳德鳳梨酥禮盒」