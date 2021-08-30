5歲童火化嘸家屬！「骨頭異常發黑」洩悲劇　禮儀師嘆：遭虐致死

▲5歲孩子火化後骨髓發黑。（示意圖／CFP）



記者黃可昀／綜合報導

孩子遺體火化完成後，卻沒有家屬來撿骨，一問之下才揭發人神共憤的真相！從事殯葬業的BigBrother大師兄透露，他先前服務到一名未滿5歲的小孩，「骨頭裡面的骨髓跟老人家一樣黑」，通常這個年紀的小孩骨髓都很白，懷疑是生病才會這樣，結果禮儀師接下來一番話讓他憤怒又心痛，「其實遺體並不可怕，可怕的事物不會在殯儀館，而是在社會版。」

大師兄在臉書表示，5歲童的遺體火化後，沒有任何家屬來參與後續撿骨儀式，他意外察覺「這骨頭滿奇特的」，這個年紀的小朋友骨髓不應該是黑色，照理說老人家才會這麼黑，因此猜測孩子生病了。禮儀師回應，生病的不是小孩，而是他家人，「他家人被關」，原因是「長期虐待小孩致死」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孩子生前被長期虐待，死後沒家人來送。（示意圖／達志影像／美聯社）



大師兄當天獨自送5歲童最後一程，將孩子的骨頭壓碎放入研磨機，「十秒後，就變成粉末」，他將骨灰裝進紙袋內，看著它心想「為什麼我今天服務的是你，而不是你的家人？不到五歲的你做錯什麼了嗎？」感到憤怒的同時也很沮喪，面對社會的不公不義卻無能為力，感嘆最可怕的往往不是遺體或鬼怪，而是殘忍黑暗的人心。

網友義憤填膺地說，「希望進研磨機的是那個可惡該下地獄的大人」、「家人可以不用燒直接研磨…」、「那個家長應該關在火化爐裡，而不是監獄」、「看的心好揪，眼眶泛淚」、「最可怕的是人⋯小朋友不痛了」、「我真的不懂這些人為什麼都可以那麼輕易生出小孩再虐打小孩，一堆人都多希望有自己的孩子。」