前四海幫主趙經華23日移靈火化　28日追思會！警動員蒐證

▲四海幫前任幫主趙經華在7月底病逝醫院，將於23日火化，追思會於28日舉辦，警方不敢大意，部署近百警力蒐證。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳／台北報導

四海幫前幫主趙經華在23日中午傳出死訊，消息一出引起幫內成員議論，趙的親人也趕回台灣處理後事，據悉，趙曾任四海幫幫主，在四海幫地位甚高，因罹癌在7月23日病逝，享壽75歲，預計8月23日火化，在28日舉辦追思會，警方也部署近百警力現場蒐證。

四海幫第4任幫主趙經華，在7月23日得癌症病逝醫院，家屬獲悉後，從海外趕回台灣處理後事，趙的友人也以「中華四海同心協會」名義幫趙設置靈堂，並以理事長名義在北市第一殯儀館送趙最後一程。

據了解，趙經華將在23日先移靈前往北市第二殯儀館火化，事後再返回靈堂，預計在28日於北市第一殯儀館舉辦追思會，雖然家屬、親友低調舉行，但警方仍預計出動近百警力現場蒐證。

▲四海幫前任幫主趙經華病逝，將於28日在北市第一殯儀館舉辦追思會。（圖／翻攝畫面）

據悉，趙經華接任幫主後綽號「趙霸子」，在四海幫創立中常委職務，並且在1997年由副幫主帶著7名四海幫成員，前往北市刑大宣佈解散四海幫，趙在解散四海幫後，成立中華四海同心會，並擔任理事長職務。

趙經華曾任四海幫第4任幫主，與四海幫精神領袖陳永和交好，陳永和在海珍寶餐廳遭槍殺，趙也為陳永和舉辦喪禮，現場參加人數多達2萬人，堪稱台灣幫派「世紀喪禮」。

趙經華後來從蔡霸子手中接過幫主職位，外界也沿用「霸子」稱號，趙也因此被外界稱為「趙霸子」，在四海幫創立「中常委」職務，趙經華也在1997年左右遠走美國，由副幫主帶著7名四海幫成員，至台北市刑大宣布解散「四海幫」。

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