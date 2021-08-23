6歲童「全身瘀青照」曝！睡不著被媽媽同居人虐打　網心疼：快救他

▲6歲童半夜不睡覺被虐打。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



實習記者陳妙津／綜合報導

太可惡了！一名6歲童因半夜不睡覺，被媽媽和同居人要求做伏地挺身，做不到50下就會被打，2隻手臂上滿滿瘀青，目前已經驗傷後被緊急安置。



一名網友在臉書「爆怨2公社」PO文詢問，「請問小朋友睡覺時，大家都怎麼哄睡?」她表示，自己的妹妹生小孩後根本沒盡到做父母的責任，還說6歲姪子半夜都不睡覺，她詢問姪子後才知道，妹妹晚上完全不哄睡，直接把小孩帶到房間，但因為大人在客廳打電動，姪子睡不著，沒想到卻被要求做伏地挺身或起立蹲下，做不好就被打。



原PO質疑，去年姪子在阿嬤（原PO的媽媽）家都有阿嬤陪睡，也很快就睡著了，讓她對妹妹做法很疑惑，「大家也是不哄小孩睡的嗎？大家的小孩也都是自律去睡覺？」她也表示，印象中自己也是到了年紀大一些才自己一個人睡。

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▲男童手臂大片瘀青讓人心疼。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）



原PO氣憤表示，爸爸兩周前要求妹妹和同居人帶姪子回家，妹妹竟還和和媽媽說因為小孩身上都傷，不太想帶孩子回家，後來「姪子一回來就馬上衝去二樓找阿嬤（原PO的媽媽），我跟著上樓，看到小孩手臂不對勁，馬上拉起來看，超級扯，當下馬上拍照，全身是傷 (全身我都拍了)」



據6歲姪子表示，傷都是媽媽同居人打的，至於被打原因已經忘了。原PO也表示，她已經帶姪子去醫院驗傷，當天下午就被緊急安置。從原PO附上的照片可見，6歲男童2隻細小的手臂上滿是瘀青，讓人揪心不已。

許多網友看後紛紛痛批，「自己的小孩怎麼忍心讓他變成這樣」、「可以不要讓小孩再回去那個家嗎？不要哪天真的變成社會案件了…」、「打113吧，我覺得這種程度的體罰已經過分了」、「救救他！別讓憾事發生」、「這已經不是孩子不乖被修理的傷痕了，這是虐待了」、「請找兒童福利單位不要再忍了，再這樣下去會出事的」。