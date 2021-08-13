3歲女吵醒睡覺父被重摑慘死　解剖驚見頭部重創「腦水腫」奪命　

▲桃園市謝姓男子日前對3歲女兒怒摑頭部後送醫不治死亡，桃檢12日解剖女童發現，腦部受創嚴重併發腦水腫致死，狠父已遭地院收押禁見。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區3歲謝姓女童本月6日清晨疑因哭鬧被狠父重摑頭部，還以「不求人」痛毆後停止哭鬧，父親後來見女童沒有呼吸心跳送急救仍宣告死亡，檢警偵訊後以家暴殺人罪嫌向地院聲押禁見獲准；桃檢檢察官12日率法醫相驗女童後發現，女童頭部遭受重創且有腦水腫現象，研判為主要致命死因。

檢警調查，40歲的謝姓男子疑似對女童長期凌虐，本月6日清晨5時許，因女童哭鬧，謝男被吵醒竟徒手重摑女童，還以「不求人」痛毆一頓，後來發現女童呼吸急促與嘴唇發紫，謝男趕緊開車將女童送醫急救，但到院前已無呼吸心跳，醫護人員搶救後仍宣告死亡，但院方發現女童臉部、四肢等處都有瘀青傷勢，懷疑受虐因此通報警方處理。

中壢警方初步約談謝，謝男坦承「小孩不乖、說謊」才下手教訓，沒想到導致女兒死亡；檢察官複訊後以嫌疑重大，依家暴殺人罪嫌向法院聲押禁見獲准，目前在桃園看守所羈押中。

桃檢12日會同法醫解剖女童，發現除了臉部有瘀青等傷痕外，其中腦部也有受重傷跡象還併發腦水腫，初步研判是致命原因，將等法醫研究所解剖報告出爐後釐清真正死因。

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