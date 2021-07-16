　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

密室3屍！直播悶殺妻女討好小三　冷血夫「可教化」判無期

▲▼小三蘇玉真教唆張鶴齡殺死妻子蔡婷宥，不料事跡敗露連2幼女也一併殺害。（圖／家屬提供）

▲蔡婷宥與兩名就讀國小的孩子遭發現死在密室中，差點以意外死亡草草結案。（圖／家屬提供）

記者陳豐德／綜合報導

2006年4月10號凌晨冷血夫張鶴齡聽從小三蘇玉真的指示，潛入汐止住家，以布沾乙醚將妻子悶死後，因為剛好起床如廁的大女兒看見，他竟接連將12歲、8歲的女兒也一併殺害，全程直播給小三聽，還將大門反鎖、開啟瓦斯，佈置成完美的密室自殺案，懸宕近2年後檢警重啟調查，張鶴齡遭突破心防時他崩潰猛捶頭說「我是著了魔的畜生」，最高院認為他有教化可能，最終無期確定。專案檢警在Podcast節目《我在案發現場》指出，當時為鞏固證據只能「與魔鬼交易」，將蘇玉真轉為汙點證人，殊不知她才是幕後操盤的真正惡魔。

▼點擊收聽《我在案發現場》塵封卷宗飄來的茉莉花香。

林宏松2007年8月剛接手士林地檢署偵查組檢察官，並接手前任300多起案件卷宗，但晚間一進辦公室就聞到一股淡淡的茉莉花香，他心疑尋找香氣來源，從櫃子內翻找出一罐茉莉花精油，以及汐止社區「林肯大郡」蔡婷宥一家三口死亡案的資料，一翻驗屍報告，發現法醫寫明就讀小六、小二的2名女童死因都是「他殺」，且血液都有驗出乙醚反應，越細讀卷宗越是令他心驚。

報告中兩位女童的口鼻都有悶縊的痕跡，且體內一氧化碳血紅素分別為15.8%及0.2%，都未達到一氧化碳中毒致死的標準，檢察官心想有可能是母親蔡婷宥（36歲）殺害女兒後再開瓦斯自殺，不料翻開母親的驗屍報告，死因竟也寫著他殺，且口鼻有悶縊痕，血液也驗出乙醚反應，「這明顯是一起三屍命案，怎麼會深藏在鐵櫃內？」於是林宏松決定著手重啟調查。

▼蔡家小女兒喜愛畫畫，大女兒則活潑外向。（圖／家屬提供）

▲▼小三蘇玉真教唆張鶴齡殺死妻子蔡婷宥，不料事跡敗露連2幼女也一併殺害。（圖／家屬提供）

資料內記載2006年4月11號下午4時許，鄰居聞到濃濃的瓦斯味，通報警消破門後見蔡女陳屍在主臥室床上，2幼女則陳屍在臥房上下舖，棉被皆蓋得好好的，且大門門栓由內反鎖、燒開水的爐火未關、門窗縫隙皆被毛巾塞住，家中無遭侵入強盜的跡象，研判是瓦斯中毒意外死亡；丈夫張鶴齡也說與蔡女感情不睦分居１年多，從事精油直銷的妻子因為經濟重擔早有輕生念頭。

檢察官決意傳喚蔡女父母到庭，蔡女母親表示女兒多次託夢，言之鑿鑿地說她們是被張鶴齡殺害，活潑可愛的外孫女還在夢中頻頻喊餓；母親還說蔡女先前曾發現丈夫有婚外情，上前質問時還被張鶴齡開車衝撞，認為３屍命案肯定跟張鶴齡有關；林宏松只能當庭向他們保證自己絕對會用心偵辦，並調齊相關卷證，發現蔡女所保400萬元壽險的受益人是丈夫，且張鶴齡有家暴紀錄，便召集新北市刑大及汐止分局組成專案小組偵辦。

▼張鶴齡與有夫之婦蘇玉真從牌友變為炮友，為此還對妻子家暴。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼小三蘇玉真教唆張鶴齡殺死妻子蔡婷宥，不料事跡敗露連2幼女也一併殺害。（圖／家屬提供）

沒想到專案會議上分局一位小隊長卻說道「檢座，爸爸有可能親手殺死自己女兒嗎？」但小隊長對於死者體內驗出乙醚，現場包含茉莉花精油皆未能找到裝有乙醚的容器，卻解釋不出來。檢察官心想基層警方有績效壓力，小隊長已經先入為主，只好請託老朋友刑事局偵四隊一組副組長李泱輯協助，李泱輯聽完直說「這案子哪能這樣辦？我是家屬會恨死檢警吧！」一口答應接下冷案，埋首卷宗內研究蛛絲馬跡。

專案重啟，小組僅有的兩大成員林宏松、李泱輯對此案是「他殺」皆有共識，考量屋內財物未失竊、蔡女交友單純，排除財殺、仇殺可能，鎖定唯一有行兇動機的張鶴齡偵辦，不料他們重返林肯大郡社區15樓命案現場勘查時，生平第一次感受到何謂「陰森」，充斥屋內的怨氣讓他們頭皮發麻，檢警趕緊對著屋內默念「蔡小姐我們是新的專案團隊，是來幫妳跟妳的小孩申冤的，請幫我們釐清真相」。

▼重回案發密室，檢警感受到死者積累的怨氣。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼小三蘇玉真教唆張鶴齡殺死妻子蔡婷宥，不料事跡敗露連2幼女也一併殺害。（圖／陳豐德翻攝）

專案人員先確認後陽台的鐵窗是開放式，有攀爬侵入的可能，破解了密室之謎；還巧遇住在凶宅的一位關鍵大姐，她與女童感情深厚，每當蔡女晚歸都是她幫忙照料孩子。大姐起初對專案小組態度並不友善，直到察覺專案人員打算認真偵辦，她才吐露對第一手檢警無力偵破三屍命案的憤怒；大姐還提供了張鶴齡外遇對象底細、頂樓鐵架有攀爬垂降至屋內的可能性，以及案發當天她調社區監視器，發現前一晚有名身穿雨衣、頭戴安全帽的男子徒步上樓等情報。

檢警根據大姐提供的情報，確認擔任風管工人的張鶴齡與有夫之婦蘇玉真在社區賭場因為麻將相識，從牌友演變為炮友，蔡女發現丈夫婚外情後2006年1月向法院訴請離婚並請求監護權，而案發後張鶴齡發覺自己又被蘇玉真戴綠帽，因此憤而分手，獨自前往大陸廚具工廠工作。

▼廚房還擺著當年的水壺，連通後陽台的門案發時並未鎖上。（圖／陳豐德翻攝）

▲▼小三蘇玉真教唆張鶴齡殺死妻子蔡婷宥，不料事跡敗露連2幼女也一併殺害。（圖／陳豐德翻攝）

▲▼小三蘇玉真教唆張鶴齡殺死妻子蔡婷宥，不料事跡敗露連2幼女也一併殺害。（圖／陳豐德翻攝）

警方傳喚張鶴齡返台，規劃與蘇玉真同步測謊，並同步監聽倆人，發現蘇玉真頻頻打電話給張鶴齡但卻沒回應，蘇女還去找其他司法警察詢問「怎麼讓測謊不具效力」，搭配案發前一晚蘇玉珍與張鶴齡基地台位置交疊，隨後張鶴齡就開車前往林肯大郡等情資，讓專案小組深信蘇玉真肯定知情，甚至有參與的可能性，而蘇玉真測謊當天裝病請假，甚至決定逃亡當場就被檢警拘提。

▼點擊收聽《我在案發現場》張鶴齡全程直播冷血殺妻女。

蘇玉真起初還謊稱跟張鶴齡並不熟，但警方早就持搜索票在她家中搜出小倆口南下墾丁遊玩的親密合照，甚至家中電腦還有搜尋「乙醚在生活上的應用」等紀錄，員警戳破她的謊言後，她慌張地要求要轉為汙點證人，檢察官考量此案缺少直接證據，只好與魔鬼做出交易，擬定偵訊策略為「主攻張鶴齡，後咬蘇玉真」。

▼小三蘇玉真為了讓測謊失真向司法警察詢問各種門路。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼小三蘇玉真教唆張鶴齡殺死妻子蔡婷宥，不料事跡敗露連2幼女也一併殺害。（圖／陳豐德翻攝）

蘇玉真聲稱她與張鶴齡共同南下屏東買了乙醚，「一開始是為了幫他清潔皮衣」，後來他們還共同買了倉鼠作實驗，確認乙醚確有迷昏的作用，2006年4月10日凌晨張鶴齡突然說要去做案，並透過藍芽耳機「全程直播」犯案過程。悶死蔡女後張說要去拿刷子，清洗蔡女指甲碰觸自己所留下的DNA，蘇玉真從話筒卻突然聽到一聲「爸爸」，接著就聽到大女兒掙扎的聲音，不久後張鶴齡又說了一句「爸爸對不起妳……」，疑似此時悶死了自己的小女兒，當下她質問為何要對女兒下手，張男則反問「不然我們有辦法養嗎？」

張鶴齡測謊未過後矢口否認犯案，直到警方告知已被蘇玉真指證，加上偵訊現場播放大悲召及貼滿女兒生前可愛的照片，他情緒崩潰說「我是著了魔的畜生！」坦承因為蘇玉珍哭鬧不殺掉老婆就要分手」，自己才策畫整起密室殺人案。當夜他持登山梯繩從屋頂垂降到15樓陽台，先以沾有乙醚的布悶死妻子，並打開瓦斯爐火、緊閉門窗並反鎖大門，企圖製造密室自殺案，但當時他仍拒絕承認親手殺害兩名女兒，直到開庭時才坦承是因為長女起床如廁撞見，逼不得已才將他們殺害。

▼張鶴齡重返現場時遲遲不敢踏入女兒的臥房。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼小三蘇玉真教唆張鶴齡殺死妻子蔡婷宥，不料事跡敗露連2幼女也一併殺害。（圖／陳豐德翻攝）

法院審理時，教唆殺人的蘇玉真因符合《證人保護法》，更一審減刑為10年徒刑後她放棄上訴，入監服刑7年半後如今已假釋出獄；至於張鶴齡一審至更四審皆重判她2個死刑、1個無期徒刑，但更五審考量警大鑑定報告，認為張鶴齡因對蘇玉真言聽計從，犯後出現創傷症狀已悔悟、有教化可能性，改判為無期徒刑，最高院最終駁回上訴，全案確定。

專案檢警共同在真實犯罪Podcast節目《我在案發現場》重溫偵辦細節，林宏松指出「這個案子殺妻女3人是判無期徒刑，有這判例，往後殺1個人的罪犯也有7、80%的把握不會被判死。」李泱輯也重批「你就犯下值得這樣的罪，你就應該得到這樣的刑，而不是還要去考慮是否還有教化可能，大概僅有萬分之一沒教化可能吧！」而讓這對檢警拍檔不可置信的是，鄰居大姐提供的大樓監視影像是直接證據，如詳加追查第一時間就可能破案，卻沒想到影片硬碟放在管區員警的抽屜內一放就是２年，直到……

 【點下面Podcast連結，就能聽到完整故事】
Apple Podcast
Spotify
SoundOn
KKBOX
Google Podcast

【Instagram開張！聽眾追起來，最新現場都在這】

▼蔡婷宥死在主臥房內，門窗都被毛巾塞緊。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼小三蘇玉真教唆張鶴齡殺死妻子蔡婷宥，不料事跡敗露連2幼女也一併殺害。（圖／陳豐德翻攝）

▲▼小三蘇玉真教唆張鶴齡殺死妻子蔡婷宥，不料事跡敗露連2幼女也一併殺害。（圖／陳豐德翻攝）

▲▼小三蘇玉真教唆張鶴齡殺死妻子蔡婷宥，不料事跡敗露連2幼女也一併殺害。（圖／陳豐德翻攝）

►案發現場／邱小妹被虐斷骨穿膝！遺體見阿嬤落淚...嫌犯再犯低判無期

►案發現場／灌毒拔甲虐殺2歲童卻逃死！姑姑泣：想幫10年前無助的自己

►案發現場／家暴男持刀挾持6個月女兒嗆跳樓！員警趁餵奶驚險搶救

ET快訊
快訊／台灣首例合法混打！　他接種AZ+莫德納原因曝光
AZ登記意願低　他憂過剩「還有800萬劑會來！」網無奈：到時
快訊／柯文哲喊話「疫苗混打」：先打AZ再打莫德納、BNT
台北一家3口回宜蘭躲疫情！父子先染疫　10多歲姪女陰轉陽確診
Delta難防！台女打2劑莫德納仍確診　羅一鈞解密
快訊／地下街K區、Z區共6確診！　有互相的感染源
快訊／陳柏惟罷免案　延至10／23投票
快訊／曾接觸確診者！桃園個案全程戴口罩仍染疫
快訊／地下街K區4確診櫃位公布！　 3C、手搖飲、超商、速食
快訊／有疫苗就打　柯文哲：別挑三撿四想等莫德納
陳美鳳打完疫苗「這裡變大了」！　曝身體變化
7大本土群聚基因定序結果曝光！台積電、華儲都是這一株
419萬人只選莫德納！　沒得打恐換「國產疫苗」？陳時中回應
LIVE／218公車司機染疫、誠品地下街爆確診　柯文哲最新說
Eason「運氣不錯」打到莫德納！　曝唯一慘況
快訊／台中家教男「男人趴社交圈複雜」　52人採檢結果出爐
今本土回升是「微解封」害的？　陳時中回應了
快訊／台中轎車逆向撞公車！　車頭全毀駕駛慘死
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三重婦「打完莫德納」隔日心臟驟停　所長急CPR鬼門關前搶回命

新竹縣7.9萬劑疫苗打完近9成　覆蓋率破15%

高雄男打莫德納後猝死！越籍妻擔心籌不出解剖費　衛生局說話了

假冒中華郵政寄email「補繳費」　恐怖連結騙信用卡個資捲10萬

快訊／轎車逆向狠撞公車　車頭全毀駕駛慘死

清大新生暑假多放9天！舊生沒有　福利源自這件大事

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡！妻悲訴真相

大火燒掉她右耳！71歲嬤跌坐路邊頭部出血　未戴口罩不罰了

密室3屍！直播悶殺妻女討好小三　冷血夫「可教化」判無期

19歲男高中生到案！散布假消息拿陳時中當片頭　鬼扯全台停課

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

三重婦「打完莫德納」隔日心臟驟停　所長急CPR鬼門關前搶回命

新竹縣7.9萬劑疫苗打完近9成　覆蓋率破15%

高雄男打莫德納後猝死！越籍妻擔心籌不出解剖費　衛生局說話了

假冒中華郵政寄email「補繳費」　恐怖連結騙信用卡個資捲10萬

快訊／轎車逆向狠撞公車　車頭全毀駕駛慘死

清大新生暑假多放9天！舊生沒有　福利源自這件大事

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡！妻悲訴真相

大火燒掉她右耳！71歲嬤跌坐路邊頭部出血　未戴口罩不罰了

密室3屍！直播悶殺妻女討好小三　冷血夫「可教化」判無期

19歲男高中生到案！散布假消息拿陳時中當片頭　鬼扯全台停課

挺醫護！企業捐台大金山分院防疫設備　院長張志豪表達深切感謝

雙北、高雄市政府點頭　中職下周起可排賽程

三重婦「打完莫德納」隔日心臟驟停　所長急CPR鬼門關前搶回命

男友進店20分鐘忘點餐！她疑惑：怎麼那麼久？　原因曝光笑翻萬人

內馬爾又變髮金色長辮盤頭頂　網驚美洲盃輸球打擊太大？

快訊／屏東男「未闖關」卻能AＺ+莫德納！曲折曝　首例合法混打

民眾車上脫口罩喝水挨罰　柯文哲：我坐公車也會擤鼻涕

17歲男學生狂灌12瓶啤酒腹部劇痛　檢查發現「胃擴張垂至骨盆腔」

快訊／廣達1主管染疫！公司13人PCR採檢結果出爐

新加坡人搶打科興！　「政府不承認也要自費接種」2大原因曝光

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

夫妻車上脫罩喝水噴3萬　警還原當天狀況

工具人夜店顧包包一整晚！惱怒性侵女神

萬華短裙應召女拉客　在地人驚：肯定再爆發

即／女騎士轉彎衝對向　撞垃圾車慘死

藥師爽戰人妻！藥局內「瘋狂輸出」

西門町驚傳《恐怖蠟像館》　模特兒工廠埋雙屍

台中富豪新八卦！　1700萬名車「雷神坦克」一車多賣

即／轎車逆向狠撞公車　車頭全毀駕駛慘死

他進超商沒戴口罩！被勸狂譙店員「X你X」竟免罰

工人趕吃早餐踏錯一步秒罰6千元

更多熱門

相關新聞

穿心男才因殺人起訴　醫院狂毆病友再吃官司

穿心男才因殺人起訴　醫院狂毆病友再吃官司

台北市吳姓男子有家暴女友紀錄，2月間遭女友帶人登門追討50萬和解金，一怒之下持水果刀刺死女友帶來的朋友，因此遭士林地檢署聲押獲准並依殺人罪提起公訴，台北地檢署另外查出，吳男早在之前因病住院時，突然爆打病友，15日再依傷害罪起訴吳男，並聲請法院簡易判決處刑。

東奧2個史上首次！　「五輪」是什麼意思？

東奧2個史上首次！　「五輪」是什麼意思？

女碩士遭追求者亂刀砍死！家屬曝細節：她死不瞑目

女碩士遭追求者亂刀砍死！家屬曝細節：她死不瞑目

即／弒母剁頭12樓丟下　更一審逆轉改判無期徒刑！

即／弒母剁頭12樓丟下　更一審逆轉改判無期徒刑！

19歲男摩鐵開趴遭砍　臟器外露搶救2天不治

19歲男摩鐵開趴遭砍　臟器外露搶救2天不治

關鍵字：

我在案發現場podcast乙醚張鶴齡蘇玉真可教化密室殺人汐止林宏松李泱輯

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面