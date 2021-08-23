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遺體火化不會變骨灰！他曝「真實流程」74萬網友全嚇瘋：像冰沙

▲▼火,火災。（圖／pixabay）

▲一名醫生指出，遺體火化後不會直接變成粉末。（示意圖／pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

不少家屬在親人離世後，都會選擇將死者火化，將骨灰安置在容器中再安葬在土裡或灑到海中。不過，其實人的遺體在火化後並非直接燒成灰燼，而是有另外的加工過程，英國一名醫師近日拍片分享「火葬真實過程」，讓不少網友都嚇壞了。

根據《太陽報》報導，英國國民保健署（NHS）醫生拉傑（Karan Raj），最近在TikTok（@dr.karanr）上分享一段影片，他表示「當人在火化時，骨灰並不會像焚燒木頭般只剩下灰燼，而是要用類似攪拌機的東西，將骨頭加工變成灰燼。」

▲▼0。（圖／翻攝自TikTok／@dr.karanr）

▲拉傑分享火化過程，讓不少網友驚呼「不想當冰沙被攪拌」。（圖／翻攝自TikTok／@dr.karanr）

拉傑提到，在火化期間，屍體的大部分器官和其他軟組織，都會因排放系統釋出的熱力和氣體而蒸發和氧化，只剩下一些乾骨頭碎片，而這些碎片會被放入一台「骨灰攪拌機（Cremulator）」，在高速攪拌下，將骨頭加工成灰燼。

影片曝光後，已累計超過74萬名網友觀看，不少人都對火化的真實流程感到相當震驚，「我不想當冰沙…」、「這就是我朋友不想被埋葬的原因」、「我在寵物火葬場工作，可以確定這是真的」、「所以我的姪子變成了骨頭冰沙？」、「就像麥當勞的漢堡肉一樣，總是會咬到一小塊的骨頭」、「這樣前一個使用者沒清乾淨，不就混合在一起了…？」

@dr.karanr

Reply to @bigmanmanwoman let’s talk about cremation ##learnontiktok ##schoolwithdrkaran ##morbid ##weird

♬ original sound - Dr Karan Raj

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