台南疫情62天+0　公費疫苗預約平台新增BNT、AZ疫苗預約

▲台南市副市長趙卿惠指出， BNT的部分開始在28日下午2時開放預約登記，另外還有第7期的AZ也預計可以開始來預約接種，請市民朋友踴躍登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠指出，台南疫情62天+0，今天疫苗接種情況有一個比較新的狀態，BNT的部分開始在28日下午2時開放預約登記，另外還有第7期的AZ也預計可以開始來預約接種，所以這有兩個部分是對市民朋友來講是比較要緊、應該要知道的訊息，請市民朋友踴躍登記。

台南市衛生局指出，中央流行疫情指揮中心27日表示，COVID-19公費疫苗預約平台意願登記選項將新增BNT疫苗劑類，並於28日下午2時許，重新開放意願登記，籲請民眾登記意願。

第7期也將開放7月19日前意願登記AZ疫苗，且尚未接種第一劑之29歲（含）以上、18歲以上第9類者進行預約；欲加選BNT疫苗時間為8月31日下午4時起；有意預約接種AZ疫苗者，請於8月29日上午10時至8月31日中午12時至COVID-19公費疫苗預約平台預約，接種期程預計為9月3日至9月10日，並視疫苗供應情形調整接種場次。

台南市自8月23日展開高端疫苗接種作業起，截至27日共計接種64940人；台南市共接種788255劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率38.2％；第二劑涵蓋率4.0％；劑次涵蓋率42.2％。

另，網路販售新冠病毒檢驗試劑等第三級醫療器材已違反「醫療器材管理法」，黃偉哲市長提醒市民切勿購買檢測，除有效性及檢測結果正確性均無法確認外，還可能危害自身健康。快篩試劑相關資訊可至衛生福利部食品藥物管理署網站查詢 https://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=11740&r=436935665 。

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