　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貨車備胎飛脫砸到機車！騎士+女乘客神反應...網又歪樓了

記者林悅／台南報導

真的有夠衰啊！台南市康區仁愛街與仁愛街136巷口，28下午發生1起罕見車禍意外，1部29歲江姓男子所駕貨車行經該處時，車上備胎突掉落，輪胎飛脫擊中另名22歲張姓男子所騎機車，張男和女乘客都受輕傷，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

▲1部29歲江姓男子所駕貨車行經該處時，車上備胎突掉落，輪胎飛脫擊中另名張姓男子所騎機車，造成人車倒地，張男乘客都受傷。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

▲1部29歲江姓男子所駕貨車行經該處時，車上備胎突掉落，輪胎飛脫擊中另名張姓男子所騎機車，造成人車倒地，張男乘客都受傷。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

▲1部29歲江姓男子所駕貨車行經該處時，車上備胎突掉落，輪胎飛脫擊中另名張姓男子所騎機車，造成人車倒地，張男乘客都受傷。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）▲1部29歲江姓男子所駕貨車行經該處時，車上備胎突掉落，輪胎飛脫擊中另名張姓男子所騎機車，造成人車倒地，張男乘客都受傷。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）▲1部29歲江姓男子所駕貨車行經該處時，車上備胎突掉落，輪胎飛脫擊中另名張姓男子所騎機車，造成人車倒地，張男乘客都受傷。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）▲1部29歲江姓男子所駕貨車行經該處時，車上備胎突掉落，輪胎飛脫擊中另名張姓男子所騎機車，造成人車倒地，張男乘客都受傷。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

有網友在臉書社群PO出一段車禍影片，片中有1部貨車飛而過時，突然車上下1個備胎，該備胎滾跳下，竟砸到對向1部機車機車，造成機車車殼當場噴飛，所幸騎士與乘客身手矯健，並未跌倒，俐落的起身扶起機車，2人僅有皮肉傷，並無大礙。但事發過程十分驚險，幸好當時沒有其他車輛經過，否則後果不堪設想。

▲台南市永康分局警方據報前往查處，對雙方肇事人輛進行勘查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲肇事貨車。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市永康分局警方據報前往查處，對雙方肇事人輛進行勘查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲慘遭貨車備胎砸重的當事機車。（圖／記者林悅翻攝）

網友紛紛在下方留言回應「超神的」、「完美落地」、「男的從頭到尾都抓住女生，真男人」、「事出先看女人不是看車，這男的可以嫁」、「光第一動作護著後座就滿分了」等，不過還是有網友呼籲，希望有裝備用輪胎在車底的駕駛人應定期檢查，避免鬆脫滑落，造成其他用路人受到波及，同時也慶幸事發地點還好不是發生在高速公路上，不然後果可能不堪設想。據了解，該名小貨車司機，後續也有查看了解情況。

▲台南市永康分局警方據報前往查處，對雙方肇事人輛進行勘查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲釀成事故的貨車備胎。（圖／記者林悅翻攝）

台南市永康分局交通隊分隊長賴明利指出，該起車禍發生在8月28日下午1時53分，地點在永康區仁愛街與仁愛街136巷口，29歲江姓男子駕車沿仁愛街由北往南直行，至事故地點時車後裝載之備胎不慎掉落，波及到正在行駛中駕駛機車的張姓男子（22歲），致機車騎士及乘客人車倒地，均手腳輕微擦挫傷，自行就醫。雙方駕駛人呼氣酒測值為0.00mg/L。目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

▲台南市永康分局警方據報前往查處，對雙方肇事人輛進行勘查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲機車遭噴飛的備胎砸重，車殼破損。（圖／記者林悅翻攝）

賴明利分隊長呼籲，汽車載運貨物應加固穩妥，避免車輛行進中鬆脫，而造成其他用路人危害，違反者將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款，處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

「花蓮遠雄悅來1泊1食豪華海景雙人平日住宿券」

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
快訊／板橋大遠百持續停業！　1500員工篩檢結果未釐清
5年女友考上空姐「飛幾趟就分了」　眾人秒懂：正常
醫列BNT疫苗「6大優勢」：保護力最好！快預約
外送妹等紅燈「做健康操」！穿熱褲伸展　網看身材暴動
F.I.R.辣妻遭針孔偷拍！自曝加害者「是親近的人」崩潰
「最慘3生肖」灌爆衛福部臉書：我們是疫苗孤兒？
快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄炒飯店半夜「餓鬼」闖入　不知遠端6隻眼盯著他看　

跟辣模生小孩竟娶別人！送貨男還變造戶籍謄本　求緩刑結果出爐

快訊／南港男「墜落大樓一樓」頭部重創命危！家屬嚇壞報警

驚悚瞬間曝光！全航中巴撞飛女騎士　顱內出血搶救中

貨車備胎飛脫砸到機車！騎士+女乘客神反應...網又歪樓了

凌晨4點見女騎士停等紅燈　他靠上去狂摸胸代價出爐

染毒敗家子啃老不工作　超商搶婦人LV包！4路人合力壓制

拖車載大型鋼構器具沒綁好　轉彎滾落對向車道！封路拖吊清理

快訊／國道3號南下214km火燒車！黑煙直竄天際…警消急灑水搶救

偷大賣場150萬金飾！來不及跑裝路人甲...從天花板爬進店家取贓

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

孫德榮打莫德納疫苗遇「不合理排隊」　控：工作人員亂來！...等到「差點拉在褲子上」

高雄炒飯店半夜「餓鬼」闖入　不知遠端6隻眼盯著他看　

跟辣模生小孩竟娶別人！送貨男還變造戶籍謄本　求緩刑結果出爐

快訊／南港男「墜落大樓一樓」頭部重創命危！家屬嚇壞報警

驚悚瞬間曝光！全航中巴撞飛女騎士　顱內出血搶救中

貨車備胎飛脫砸到機車！騎士+女乘客神反應...網又歪樓了

凌晨4點見女騎士停等紅燈　他靠上去狂摸胸代價出爐

染毒敗家子啃老不工作　超商搶婦人LV包！4路人合力壓制

拖車載大型鋼構器具沒綁好　轉彎滾落對向車道！封路拖吊清理

快訊／國道3號南下214km火燒車！黑煙直竄天際…警消急灑水搶救

偷大賣場150萬金飾！來不及跑裝路人甲...從天花板爬進店家取贓

陸新增33例境外輸入確診　「將近一半」都來自緬甸！

板橋大遠百1500員工篩檢結果未釐清　新北：今停業一天

去年還在前線對抗新冠肺炎　西班牙醫生勇奪帕運三鐵金牌

前英國球王穆雷美網首戰希臘超新星　「籤表非常不容易」

暑假前最後一衝！麗寶水陸樂園湧3000人　創疫情後開園新高

丫頭老公爆機場接前女友...認《黑澀會》最愛「她」　Sandy幫出氣！

高雄炒飯店半夜「餓鬼」闖入　不知遠端6隻眼盯著他看　

每人每晚875元！台南老爺行旅買一送一　大員皇冠生日有4用餐6折

決定不婚不生還要買房嗎？　網友一面倒推爆：以後還能拿來養老

張喜凱碰上游霆崴　運彩看好樂天勝富邦

社會熱門新聞

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

新營菜園驚見「兩截男屍」疑野狗啃斷　面部全腐爛

他偷吃親姊閨密！　怨正宮「性冷感」下場曝

酒後騎車返家　27歲男地藏庵前自撞亡

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

台北女逛服飾店「連偷2次」！法官判免刑

墾丁遊客爆滿　小琉球遊客2成

噪音值超標！車主率10友圍毆麗寶賽車場員工

她穿「公主裝」接客　嫖客一句話露餡

白衣妹子「路邊起跑」秒撞噴　假車禍？警方說話了

她和男同學喝酒「突睡死」　醒來驚內褲反穿

外籍男突襲台北女友租屋處！驚見「房東兒」躲廁所

西門雙胛+9看電影硬帶外食！亮刀圍毆22歲工讀生

更多熱門

相關新聞

摩托車越野性能「輪胎」是關鍵

摩托車越野性能「輪胎」是關鍵

作為同時兼具了高速旅行性能 (讓騎士舒適地進行遠距離移動)，以及越野性能 (不管有路沒路都能夠輕鬆橫越) 的萬能車款，冒險車款現在的人氣可是急速上升。 不過，應該有很多騎士都非常好奇，到底這類型車款的越野性能有多高吧？這次就讓我們把重點放在掌握越野性能的關鍵-輪胎上，實際測試一下吧！ ※本次攝影已經獲得拍攝場地所在設施的許可。

台南男「打完高端連送2次急診」！友曝：副作用一直在

台南男「打完高端連送2次急診」！友曝：副作用一直在

台南疫情62天+0　

台南疫情62天+0　

共同防堵非洲豬瘟

共同防堵非洲豬瘟

台南市藥師公會贈會員郵票致意

台南市藥師公會贈會員郵票致意

關鍵字：

台南貨車備胎飛脫機車

讀者迴響

熱門新聞

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

吃素巨陸龜「開葷吃掉小鳥」　罕見影片曝

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

吳宗憲怒批年度金曲抄襲　酸盧廣仲《刻在》非原創

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面