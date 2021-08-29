貨車備胎飛脫砸到機車！騎士+女乘客神反應...網又歪樓了

記者林悅／台南報導

真的有夠衰啊！台南市康區仁愛街與仁愛街136巷口，28下午發生1起罕見車禍意外，1部29歲江姓男子所駕貨車行經該處時，車上備胎突掉落，輪胎飛脫擊中另名22歲張姓男子所騎機車，張男和女乘客都受輕傷，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

▲1部29歲江姓男子所駕貨車行經該處時，車上備胎突掉落，輪胎飛脫擊中另名張姓男子所騎機車，造成人車倒地，張男乘客都受傷。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

有網友在臉書社群PO出一段車禍影片，片中有1部貨車飛而過時，突然車上下1個備胎，該備胎滾跳下，竟砸到對向1部機車機車，造成機車車殼當場噴飛，所幸騎士與乘客身手矯健，並未跌倒，俐落的起身扶起機車，2人僅有皮肉傷，並無大礙。但事發過程十分驚險，幸好當時沒有其他車輛經過，否則後果不堪設想。

▲肇事貨車。（圖／記者林悅翻攝）



▲慘遭貨車備胎砸重的當事機車。（圖／記者林悅翻攝）



網友紛紛在下方留言回應「超神的」、「完美落地」、「男的從頭到尾都抓住女生，真男人」、「事出先看女人不是看車，這男的可以嫁」、「光第一動作護著後座就滿分了」等，不過還是有網友呼籲，希望有裝備用輪胎在車底的駕駛人應定期檢查，避免鬆脫滑落，造成其他用路人受到波及，同時也慶幸事發地點還好不是發生在高速公路上，不然後果可能不堪設想。據了解，該名小貨車司機，後續也有查看了解情況。

▲釀成事故的貨車備胎。（圖／記者林悅翻攝）



台南市永康分局交通隊分隊長賴明利指出，該起車禍發生在8月28日下午1時53分，地點在永康區仁愛街與仁愛街136巷口，29歲江姓男子駕車沿仁愛街由北往南直行，至事故地點時車後裝載之備胎不慎掉落，波及到正在行駛中駕駛機車的張姓男子（22歲），致機車騎士及乘客人車倒地，均手腳輕微擦挫傷，自行就醫。雙方駕駛人呼氣酒測值為0.00mg/L。目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

▲機車遭噴飛的備胎砸重，車殼破損。（圖／記者林悅翻攝）



賴明利分隊長呼籲，汽車載運貨物應加固穩妥，避免車輛行進中鬆脫，而造成其他用路人危害，違反者將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款，處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

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