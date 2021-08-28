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南門路路平夜間施工　黃偉哲到場發飲料慰問人員辛勞

▲台南市「南門路路平專案改善工程」，工務局進行夜間施工，市長黃偉哲28日深夜前往施工現場，關心工程進度並親手送上飲料，慰問施工人員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「南門路路平專案改善工程」，工務局進行夜間施工，市長黃偉哲28日深夜前往施工現場，關心工程進度並親手送上飲料，慰問施工人員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）


 記者林悅／台南報導

台南市「南門路路平專案改善工程」已進入最後刨鋪階段，為避免影響交通，工務局於晚上10時至隔日清晨6時間進行夜間施工，市長黃偉哲28日深夜前往施工現場，關心工程進度並親手送上飲料，慰問施工人員的辛勞。

▲台南市「南門路路平專案改善工程」，工務局進行夜間施工，市長黃偉哲28日深夜前往施工現場，關心工程進度並親手送上飲料，慰問施工人員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，今年因為5、6月碰到疫情，6月以後碰到雨季，所以都沒有辦法施工，現在8月天氣還可以，就趕快來做路平的工作，希望盡早帶給市民朋友們平整安全的行車路線。用路人都很感同身受，網友也說過十大爛路，但其實工程單位相當辛苦，為了避免影響白天的交通，都選擇夜間施工，要在很短、很密集的時間內施工，早上6時以前就要完成工程，也希望大家多多體諒。

▲台南市「南門路路平專案改善工程」，工務局進行夜間施工，市長黃偉哲28日深夜前往施工現場，關心工程進度並親手送上飲料，慰問施工人員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也說，台南路平會一條一條的做，也希望大家共同維護城市的道路品質，市府會要求警察、工務單位嚴格查察，如有超重車違規行駛道路，一定記錄車號加以稽查，維護道路平整安全。

市府指出，交匯湯德章紀念公園圓環七路之一的南門路，是台南市中心連結中西區及南區的主要道路之一，也是觀光重要聯絡道路。因人車往來頻繁，近年又連續進行污水工程及其它管線工程施工，造成路面龜裂不平，雖已完成工程發包作業卻無法立即施工，致路況不佳。

▲台南市「南門路路平專案改善工程」，工務局進行夜間施工，市長黃偉哲28日深夜前往施工現場，關心工程進度並親手送上飲料，慰問施工人員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為早日改善路況，工務局於8月22日開始進場施作路平改善工程，其中南門路「建業街至府前路一段」仍有一小段污水工程尚未完成，該路段將由污水工程依照路平標準進行鋪設。

工務局長蘇金安報告，中西區南門路（府前路一段至大成路）路面改善工程金額1120萬元，計畫長度1429.7公尺、寬度18～20公尺（兩側合計），於2021年8月16日開工，預計於10月15日竣工。

▲台南市「南門路路平專案改善工程」，工務局進行夜間施工，市長黃偉哲28日深夜前往施工現場，關心工程進度並親手送上飲料，慰問施工人員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，考量南門路日間車況、路況繁忙，施工易造成民眾不便，因此改採夜間施工。南門路（建業街至大成路）路面工程，預計可於學校開學前全部完成，下周一就能安全地行駛在平坦舒適的道路上。

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