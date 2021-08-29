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黃偉哲市長一日修繕志工　台南鹽水貧戶喜迎完工

▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感謝台南市「做工行善團」長期對公益的付出與奉獻，台南市長黃偉哲29日特別前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，更致送勞工局晴天坊夥伴手作繡有市花丶市鳥涼被給予祝福，並致贈黃偉哲市長所募集的偵煙型火災警報器，提升住家安全讓市民住得更安心。

▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

將台南市打造成「希望家園」是市長黃偉哲推動市政重點方向，針對無力自行修繕房屋或者房屋面臨突發事故的弱勢市民，市府勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等九大工（協）會志工組成「做工行善團」，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。

▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長除了慰問志工，也加入志工行列幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。另羊稠厝案家有2名學童，黃偉哲也特別請修繕志工製作書架及整理由環保局藏金閣提供書桌椅，於29日親送給小朋友。

▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大台南總工會鄭山林理事長、陳美靜副理事長、溫金輝理事、社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長、教育局王崑源副局長、歡雅國小何滄文校長及該校教導主任、導師、家長會長蔡秉憲、歡雅里趙里長、林美燕議員及永美獅子會鄭玉娟會長、國際獅子會300 -D1區第6專區第11分區李淑鈴主席等人也到場，帶來點心飲料為志工團隊加油打氣。

▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹽水區頂寮許姓案主66歲為中低收入戶，所居祖厝屋齡老舊多處毀損。市府勞工局獲報後日前已由「做工行善團」的木工、電氣志工，完成天花板輕鋼架、室內隔間裝潢及電路管線配置。為改善案主生活品質，志工日前已從二手家具倉庫運送市長所募集之床組贈給案主。29日在油漆志工粉刷美化壁面後，完成黃偉哲市長就任後的第66戶修繕案。

▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲關懷的第二家修繕案，是鹽水區羊稠厝的火災戶，陳姓案家今年3月遭逢祝融，所居房屋全部燒毀，案主工作收入微薄，單親撫養2子與年邁母親，無法負擔龐大的重建費用，黃偉哲肯定歡雅國小及教育局對學童的關懷並協助通報，本案3月底由勞工局「做工行善團」啟動修繕作業，因疫情因素影響修繕期程，目前已完成鐵皮屋頂搭建、化糞池埋設、電線配置、鋁門窗安 裝以及地面和屋頂縫隙泥作等。8月13日社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長率領團隊協助刷洗燻黑的牆面，22日由木工志工進行室內隔間；29日繼續由木工、電氣志工接力完成隔間裝潢和水電管路配置；本案預計9月12日完工。

▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

後壁區高齡82歲的黃姓獨居長者，為中低收入戶，所居房屋為舊式石棉瓦及木造建築，年久失修屋頂多處破洞，現只能用大型塑膠布遮蔽，生活環境極差。為盡早協助高齡長者有安全居住的地方，8月26日由做工行善團啟動修繕作業，由電氣志工進行斷電後，再由泥水志工拆除老舊屋頂，所拆除之廢棄物則由環保局後壁區清潔隊協助清運。

勞工局王鑫基局長感謝後壁區黃炳元區長，帶飲料前來慰勞志工以及林里長協助高齡案主清理家具。8月27日則由金屬志工完成鐵皮屋頂搭建，期盼早日順利完工讓高齡長者能安心。

▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局「做工行善團」團隊29日亦兵分多路前往各區行繕服務，玉井區案日前已完成鐵厝搭建和屋頂牆壁泥作，29日由電氣工會接著進行室內電線配線工作，盼早日完工讓高齡86歲的阿嬤能安心居住免於風吹雨淋。柳營區案家29日則由泥水志工接手，進行浴室和廚房的磁磚鋪設，市長夫人劉育菁老師也特別準備點心由勞工局同仁送至各修繕處慰勞志工。

▲為感謝台南市「做工行善團」長期付出與奉獻，市長黃偉哲前往鹽水區兩戶修繕案現場，慰問及肯定志工辛勞，並擔任一日志工，幫忙頂寮案家刷油漆、鋪床被，慶賀該戶完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲特別感謝勞工局「做工行善團」志工長期不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻之餘，更為社會立下良好的模範，行善不一定要捐款，貢獻己身專長也能奉獻公益，肯定志工團隊用最實際的行動讓臺南市成為溫暖的「希望家園」。

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