「BNT被神化！不見得最安全」　他曝日本接種後死亡率

▲輝瑞BNT疫苗開放線上登記後立刻湧入大量民眾選填。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

國產高端疫苗開打後出現死亡案例，引發網路「停打」熱議，對此民進黨桃園前市議員王浩宇表示，即將引進台灣施打的輝瑞BNT疫苗，在日本最新統計數據中顯示，死亡率為百萬分之19.6人，如此被「神化」的疫苗施打後都有這樣的死亡率，因此不見得真的最安全。

日本厚生勞動省針對接種疫苗後通報疑似副作用案例，於28日公布最新分析結果，截至本月8日為止，接種COVID-19疫苗後死亡的病例共累計1002人。

分析疫苗接種後出現的死亡病例，莫德納每100萬人中出現1.2例死亡病例；輝瑞BNT則是每100萬人中，出現19.6例死亡病例，相較之下輝瑞BNT施打後死亡率比莫德納高出許多。不過分析結果強調，「沒有任何一例死亡病例，被認為跟接種疫苗存在因果關係」。

王浩宇對此表示，台灣即將開放為12歲至18歲人口施打BNT疫苗，而家長在簽署同意書前，是否已經了解接種的風險，「雖然BNT被神化，但不見得真的最安全。」留言中不少人認同輝瑞BNT不是他們的理想疫苗，更預測開打後一定也會有人喊要停打BNT，不過都同意打疫苗是必須的。

日本關於施打疫苗後出現的疑似副作用案例，則指出疑似出現心筋炎或心膜炎的案例，輝瑞BNT目前共55例，相當於每100萬人中有1.1人；莫德納有13例，相當於每100萬人中有1.4人。