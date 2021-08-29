21歲女大生接種BNT後陳屍租處！　南韓多起「年輕人猝死」掀隱憂

▲南韓傳出多起年輕人接種疫苗後死亡的案例。（示意圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓首度開放18歲以上所有成年人預約接種疫苗至今約20天，26日開始為18歲至49歲族群接種疫苗。此前已陸續傳出幾起年輕人接種輝瑞BNT疫苗後猝死的案例，而且個案多為無已知潛在疾病，且身體健康狀況正常。

南韓《中央日報》報導，忠清南區公州市一名21歲女大生，在接種第一劑BNT疫苗一周後，被房東發現死在租處裡。家屬表示女大生沒有已知的潛在疾病，也非高風險族群，要求驗屍釐清死因。

另一起則是25歲的男性郵務人員，接種第二劑BNT疫苗3天後被發現死亡。男子姐姐表示，弟弟7月注射完第一劑疫苗後接受體檢的結果，除了肝酶指數略為升高以外，其他一切正常，懷疑是接種第二劑後因疫苗致死。

濟州島一名20多歲的男子因在機場工作，8月初便先接種第一劑BNT疫苗，之後開始出現胸痛副作用，22日就醫後因病情惡化死亡，生前同樣沒有慢性疾病。

南韓疾病管理廳（KDCA）截至本月22日為止，已收到共492例接種疫苗後死亡的通報，但目前僅2例個案在解剖後確認疫苗為死因。目前南韓認定為疫苗副作用的症狀共3類，包括過敏及嚴重過敏反應；血小板減少綜合症或TTS，可由腺病毒載體疫苗如AZ和嬌生疫苗引起；心肌炎和心包炎，可由BNT或莫德納等mRNA疫苗引發。

報導指出，年輕人接種疫苗後死亡的案例陸續出現，已經引發擔憂，政府應釐清確切死因並向大眾公開，以降低大眾的疫苗副作用日益增加的焦慮。