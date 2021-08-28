百年祖地遭竹科擴建徵收　80歲阿公出門抗議「憂鬱猝死」！家屬怒

▲居民組成自救會，前往抗議政府用賤價徵收。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名80歲江老先生，因抗議祖居百年的土地遭徵收，今日上午原本要前往「協議價購」會場前抗議，未料出門前突然倒下，送醫後不治身亡。老先生的兒子不滿政府賤價強買，讓父親鬱卒而亡，更痛批賤價強徵的手段「像土匪一樣」。

為籌畫新竹科學園區擴建基地，新竹科學園區管理局依照行政院核定的「新竹科學工業園區寶山用地第二期擴建計畫」，辦理用地取得作業，預計徵收約90公頃土地，只是因為徵收價談不攏，長期遭到抗議，期間發生多次抗爭。科管局今(28)日起再舉辦多場「徵收協議價購」會議，自救會居民則號召8點半大門口舉牌抗議。

▲▼江老先生的家屬目前正在處理他的後事。（圖／記者陳凱力翻攝）

江老先生的兒子說，自己從祖輩世居於此，超過100年了，土地上還有三合院、樓房，未料政府根本不管山坡地還是平地，只出了2萬多就要徵收，24日收到價格通知書，父親看到價格差這麼多，就開始鬱鬱寡歡，自己雖然苦勸父親，但老人家依然憂思重重。

江先生痛批賤價徵收的行為「像土匪一樣，比共產黨還要狠」，政府用不到市價的一半強行徵收，讓父親非常鬱卒，昨日還堅持一定要到現場抗議，誰知道才穿完衣服，還沒出門就倒下了。送醫後醫院一開始還懷疑是疫苗注射的關係，但江先生說，父親並未施打疫苗。

▲▼當地居民前往拉布條抗議。（圖／縣議員邱振瑋提供）

江老先生送院急救後，醫師告知「即使救回來了也是植物人」，家人考量父親年事已高，經不起一而再的傷害與病痛折磨，只好忍痛放手，目前家屬正在處理老先生後事中。

徵收爭議不只如此，自救會成員抱怨，政府用1坪僅2到3萬的賤價徵收，建築物查估基礎地價也只有7萬元，就算領到徵收補償，這樣的補償費能上哪買房定居？且管理局計畫讓部分居民自費遷至寶山都市計畫區，但僅提供30坪土地，還非人人有獎，房租補貼也只有2年，時程與價格完全跟不上現實情況，大家真的是忍無可忍才選擇大熱天上街頭。

竹科管理局副局長陳淑珠表示，充分了解自救會成員訴求，感謝各位不反對徵收，只是拒絕鑑價徵收。陳淑珠解釋，居民若認為低估房地產價格，可以當場向專業的估價師提出意見，若不滿意，還可再提出書面意見，但能跟居民保證的是，二期徵收的土地價格保證比一期提升二到三成，科管局絕對會慎重注意居民個別的權益，全面來檢視。

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