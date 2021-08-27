快訊／國3死亡車禍！聯結車衝破護欄卡邊坡　駕駛困變形車廂不治



▲國3南下83k，稍早發生聯結車與小貨車碰撞車禍，聯結車駕駛當場失去生命徵象，目前仍困在車頭內。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國三南下83k今(27)日上午9時許發生一起死亡車禍，一台聯結車與小貨車發生碰撞，2車翻覆、毀損嚴重，其中聯結車駕駛送醫不治，目前警方正在了解事故發生，與清理事故現場。

這起車禍發生在上午9點多，一輛聯結車與小貨車發生碰撞，由於撞擊力道非常大，小貨車側翻覆在外車道上，而聯結車車頭則衝出護欄、車身橫擋在路肩與外側車道上，消防人員趕往現場時，65歲紀姓駕駛尚受困車內，已失去生命跡象，119人員出動破壞機具協助脫困，不幸送醫搶救仍不治，小貨車駕駛則頭部撕裂傷，目前送醫救治中。

▲國3南下83k上午9時許發生嚴重車禍。（圖／翻攝1968）

▲▼聯結車駕駛當場失去生命跡象，小貨車駕駛則受輕傷。

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