害江老師餐廳燒掉的兇手是它　大家都在用！NG動作痛失600萬

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

粉專「我是江老師」的江老師經常在網路上分享音樂知識及鋼琴演奏走紅，深具個人特色的江老師也獲得許多網友喜愛，YT頻道累積近40萬訂閱數、臉書也獲得16萬網友追蹤。23日卻傳出江老師的老家、苗栗知名庭園餐廳失火，雖無人傷亡，但心血付之一炬，也讓江老師忍不住飆淚，痛呼「我真的好痛苦」。

▲江老師老家、苗栗知名庭園餐廳「荷塘居」，本月23日發生大火。（合成圖／翻攝臉書《我是江老師》）

▲YouTuber「我是江老師」老家失火。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗知名田園餐廳「荷塘居」，本月23日發生大火，消防人員在鐵皮倉庫、餐廳建物拉出4條水線，分別從鐵皮屋四周射水降溫，但火勢兇猛火勢，因倉庫內存放不少易燃物質，火勢也波及隔壁住戶後方儲藏室，幸運無人員傷亡，財物損失20萬，延燒面積約100平方公尺。

鑑識人員調查，此次起火原因是倉庫中一顆自帶花線、插頭的燈泡，因使用延長線供電，可能因長期未關造成電線短路，因此產生一系列蝴蝶效應，最後變成吞噬倉庫的大火。

這起火警也造成江老師直播時激動落淚，她27日在Facebook也坦言，「自己心情還無法平復，手邊還有事情需要處理，「接二連三的突發狀況，我不得不說我的心有一點點辛苦」。

▲鑑識人員發現，餐廳使用自帶花線、插頭的燈泡做倉庫照明，並使用延長線供電，疑似因長期未關電源造成斷路，引起火災。（示意圖／pixabay）

江老師也貼出現場殘骸照，所有傢俱、用品全散落一地，原本紅色的磚頭地板，更因為堆滿餘燼染上灰黑色，據了解，目前失火的倉庫已經拆除完畢，許多粉絲也給予支持鼓勵，表示餐廳是一個令人放鬆、很獲得歡迎的地方，希望江老師可以重建恢復營業。

▲江老師的爸爸說，好不容易才度過疫情又發生火警，無奈到不知道該說什麼。（圖／記者黃孟珍翻攝）

江老師的爸爸說，這次燒毀的是餐廳中最漂亮的花房，裡面有許多珍貴的漂流木收藏，餐廳部分沒有受到影響，下周可恢復營業，但辦公室、倉庫區受損嚴重，預計恢復需要一個月，這次的火災重建可能需要花600萬。

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