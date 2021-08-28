林佳龍光合之行首站深入台中和平　挽袖做了這件事

▲林佳龍協助双崎部落重建家園。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台中市前市長林佳龍卸任交通部長職務後回歸民間，近日啟動全台走透透的「光合公益關懷之行」，第一站選在台中市和平區，引發政壇關注。林佳龍28日拜訪「老朋友」台中市副市長林依瑩，並參訪伯拉罕原鄉長照基地，到玉山高中體驗照服員培訓，至双崎部落與台灣善種子義工團合作擔任志工，挽袖工作協助新建家園。

由光合基金會所籌備的「光合之行」，主要將拜訪全台以行動投入公益付出的夥伴，也將以發起人林佳龍的友人為基礎，主題訂為「攏係好朋友，台灣作夥行」，計畫到全台各地，關心偏鄉、長照、農業、地方創生、青創、傳產、教育、文化與觀光等領域的公益工作者。

林佳龍表示，在林依瑩擔任弘道老人基金會執行長時，最廣為人知的就是不老騎士環台的故事，過去也借重她的溫暖、活力、創意，來擔任副市長推動長照與社會福利，她卸下副市長職務後，帶著3個孩子留在達觀部落，除了持續關心當地的實驗學校博烏瑪小學的發展，也擔任照服員，為當地創造工作機會。

林依瑩則說，林佳龍在台中市長內任所推動的長照服務，已經逐漸開花結果，在偏鄉服務老人家，並帶給他們希望與快樂，她也從中得到快樂。

林佳龍表示，台灣已經是高齡社會，長照需求會越來越多，從今天的參訪看到台灣社會的希望，在擔任台中市長推動托老一條龍整合中央的長照2.0，改善政策以照顧者做核心需求服務，以社會投資的概念，帶動整個社區，讓長輩得到更好的照顧，也期待這樣的模式能夠帶動到全台灣，「健全的長照制度，是進步社會重要指標，中央與地方政府都應該更努力來建立妥適的照護環境，以及培育人才投入產業」。

此外，林佳龍也到博屋瑪國小與比令．亞布校長敘舊，關心學童受教環境。和平區山地有許多眼鏡蛇出沒，林佳龍從新聞得知有隻名叫「傻瓜」的忠犬，為護主而遭眼鏡蛇咬死，特別請知名燈藝師藍永旗老師製作以傻瓜為原形的花燈，致贈給學校。

林佳龍表示，過去在擔任交通部長推動台灣燈會籌備期間，和藍永旗老師結下很深的緣分，也感謝藍永旗老師百忙之中，特別抽空無償趕製，希望學童留心毒蛇之外，也能記得這則在地的小故事。

▼林佳龍光合之行從台中市和平區出發。（圖／林佳龍辦公室提供，下圖同）