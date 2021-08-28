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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍全台走透透拜訪老朋友　啟動「光合之行」投身公益

▲▼交通部歡送林佳龍 王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林佳龍卸任交通部長職務後回歸民間。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

光合基金會創辦人、前交通部長林佳龍卸任後，政壇關注他的下一步，並被點名為再戰台中或出征新北的潛在人選。光合基金會表示，林佳龍28日展開「光合公益關懷之行」，深入民間、傾聽民意，首站將拜訪投身長照服務第一線的前台中市副市長林依瑩。

光合基金會表示，林佳龍卸下交通部長職務以後，回到光合基金會及台灣智庫，轉換視角持續關心台灣，原訂展開全台灣關懷之旅，因為疫情順延，轉而投入防疫相關工作。

光合基金會稱，疫情期間，林佳龍透過基金會與醫界、產業界協力防疫，除了募集20座組合式負壓隔離艙捐贈中央防疫指揮中心，也發起捐助檢疫站水冷氣、殯葬業者隔離防護衣，以及街友的防疫物資等。疫情已受到控制的同時，林佳龍除了將持續推動C-Tech科技防疫網，也同步啟動「光合之行」。

光合基金會說明，「攏係好朋友、台灣作夥行」光合之行，將拜訪長期耕耘偏鄉、長照、地方創生、青創、傳產、教育、文化、觀光等領域的林佳龍民間友人，深入了解他們對土地與人的公益行動。

林佳龍表示，台灣民間有許多力量，無私點亮角落的光亮，光合基金會希望能持續發現台灣角落的微光、聚合台灣的光，也為台灣遞光，一起為社會作出貢獻，「過去在政府裡，因為角色的關係，並不容易聽到民間真實的聲音，此行期盼能儘可能到全台灣，切換不同的視角，也傾聽不同的聲音。」

光合基金會說明，光合之行首站將拜訪前台中市副市長林依瑩，林副市長卸任以後，投身長照服務第一線，也取得照服員的資格，她從台中達觀部落出發，在全台推動長照服務，以陪伴老年人為終身使命，精神令人十分感佩。

林佳龍表示，這些在民間的好朋友，不管職位如何轉換，不變的是他們關懷台灣的心，此次「攏係好朋友、台灣作夥行」的光合之行，相信將充滿正面能量，希望能帶著這些溫暖的光，跟著台灣一起向前走。

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