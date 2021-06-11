20座日本負壓隔離艙陸續抵台　前立委鄭寶清曝幕後英雄

▲鄭寶清力讚林佳龍(右)「默默做事不作秀」。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市前立委鄭寶清11日透露，國內疫情嚴峻，負壓隔離艙需求迫切，前交通部長林佳龍近日與光合基金會合作，號召企業捐贈組合式負壓隔離艙，募集超過5,000萬，向日本購入20座組合式負壓隔離艙，首批10座於10日抵台，組裝完成後速送衛福部指定的醫院使用，其他10將在本月底全部到位。

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▲日本負壓隔離艙抵台。（圖／翻攝自林佳龍臉書）



鄭寶清說，林佳龍辭去交通部長後，雖未居要職，卻能在極短時間募到5,000萬，洽談日方迅速供貨，證明他無論在什麼位置，都得到各業界的信任，力讚林是「默默做事不作秀」的無名英雄，也感謝日方風雨中送暖，把最好的設備優先讓給台灣。

林佳龍亦於臉書指出，這款高規格組合式負壓隔離艙，能轉作加護病房使用，製造上需要比較長的時間，日本有幾家醫院已經下訂，但是聽到是台灣需要說「那先給台灣吧！」自願把自己的訂單延後。

而此次集資行動是經與衛福部洽詢得知，全台灣共有160座此款負壓隔離艙的需求，林佳龍也表示獲悉後響應捐助，獲得許多企業投入支持。而「這個負壓隔離艙非常適合在急診或加護病房使用，並且有室內室外皆可、排氣HEPA完全消毒、有前室、可移位拆裝儲存…等特性。

數月前部桃獲贈一台於急診室外使用，氣密負壓功能完善，用於確診或疑似病人的緊急處置、暫留、轉出轉入空間…可避免病毒攻入急診室和醫院，保護院內病人、保護醫護同仁，也保護疫情之下珍貴的醫療資源。」林佳龍並感謝促成此事的台灣日立公司、三顧、台灣醫界聯盟，華航提供空運服務，桃機公司協調租用華儲公司的場地組裝設備，還有衛福部的努力和所有的捐贈單位。

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