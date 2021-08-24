林佳龍伉儷身價破3億！邱太三夫妻存款近6000萬　擁10土地、6建物

▲前交通部長林佳龍。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

監察院24日公布第180期廉政專刊，其中前交通部長林佳龍與妻子的存款達到1億5202萬6763元，有價證券1億3220萬1430元，若加上累積已繳保險費折合總金額3113萬7212元，兩人身價加起來破3億元。另外，陸委會主委邱太三和妻子存款也高達5828萬8079元，並擁有共10筆土地、6筆建物。

根據監察院第180期廉政專刊，林佳龍與妻子廖婉如擁有1筆位於北市中山區土地、1筆位於台中市西區的土地信託，2筆建物、4筆建物信託；原本今年4月申報時登記於廖婉如的TOYOTA RAV4汽車，則改登記於林佳龍，而兩人現金共有50萬元，存款高達1億5202萬6763元，有價證券總價額為1億3220萬1430元。

林佳龍和廖婉如其餘有價值財產為95萬6893元，分別是廖婉如的珠寶9萬元、2人的信託專戶存款；保險部分，累積已繳保險費折合金額3113萬7212元，廖婉如於2015年信託價值559萬2940元的群創股票。

另外，陸委會主委邱太三和妻子宋富美共有10筆土地，有1筆位於台北市文山區，4筆位於台中市大甲區，以及5筆土地信託；建物一共有6筆，其中1筆為信託；並擁有2輛汽車，分別為馬自達、Volvo，取得時間分別為2009年、2019年；夫妻共有存款為5828萬8079元，保險累積已繳保險費折合金額為3205萬125元。