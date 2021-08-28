害154喵星人慘死！「3隻裝一籠」林老闆收押　養殖場犬隻來源曝

▲相關單位到林男養殖場確認該場犬隻是否合法 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

海巡署日前查獲有漁船走私154隻名貴貓，除已聲押前海巡隊員張芳溢和郭閔豪獲准，又從郭閔豪手機調出通聯紀錄，追出一名養殖業林姓業者，他曾傳訊郭「3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」。檢警還在林男位於高雄燕巢區角宿路的養殖場，發現有大批犬隻，包含農業局動保處、警方、海巡署等相關人員到場稽查這批犬隻是否合法，經查未發現有來源不明狀況。

▲走私154貓咪案新增一名養殖場林姓負責人涉案 。（圖／讀者提供）

順發886號漁船走私154隻名貴貓咪，除了先前林姓船長訊後被諭令6萬元交保，檢方再追出走私案主嫌竟是前海巡署隊員張芳溢，並查出另一名負責改船隻密艙的共犯郭閔豪，訊後將2人聲押禁見獲准，循線又查出高雄燕巢一處的養殖場林姓負責人，因跟郭閔豪頻繁聯絡，郭也時常出入該養殖場，靠著關鍵對話「盡量3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」，認為他也涉案，26日晚間聲押獲准。

而檢方更在林男所負責的養殖場發現有大批隻犬貓及65箱香菸，雖然該養殖場合法申請，林男過去也沒有違反動保法相關記錄。但這些動物是否合法，相關單位不敢大意，28日一早市府農業局動保處、警方、海巡署等相關人員到場稽查，來查這批動物是否有相關晶片。

▲相關單位到林男養殖場確認該場犬隻是否合法 。（圖／記者吳世龍攝）

經過約2小時，高雄市動保處長葉坤松出面受訪表示，是依照《動物保護法》和《特定寵物業管理辦法》來進行行政查核，裏頭犬隻都有晶片也經掃描，目前查無來源不明，只有4隻因為是幼犬尚無晶片。

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