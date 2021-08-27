獸醫「親手終結154隻走私貓」遭嗆　她反問酸民1句話被讚爆

▲走私貓被安樂死引起社會兩派論戰，有網友大罵負責安樂死的獸醫師冷血 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

海巡署日前查獲有漁船走私154隻名貴貓，這批貓咪全數安樂死後，引發軒然大波。對此，一名負責安樂死的獸醫在臉書發文，透露她「親手終結了154條生命」卻換來罵名，反問這些酸民真的懂日常的幸福是用什麼換來的嗎？

「我愛貓貓，但我親手終結了154條生命為的是什麼？」該名獸醫師在臉書發文，表示她也一度懷疑政策是否太冷酷，但她轉念一想，2013年爆發鼬獾狂犬病時，全台的獸醫師都忙著幫毛孩們施打預防針，才得以控制住疫情。

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為何防制狂犬病等傳染疾病如此重要？該名獸醫師認為，大家可以思考日常生活中的細節，「為什麼走在台灣街頭不用害怕哪隻毛小孩會出來咬你？想想台灣的毛小孩（商業行為除外）去美加、歐盟都十分簡便，不用申請輸入許可，也不用被隔離」，「這一切的代價是因為我們的防檢疫措施是被國際認可的」。

▲愛貓的獸醫師負責安樂死，心中的煎熬旁人難以想像。（示意圖／CFP）



最後，她心累地說，「我們堅守在邊境防線上，卻要被民眾用冷血、不理性的方式批評，大家真的能體會自己現在的幸福是從何而來的嗎？」

該文PO出後吸引4000名網友按讚留言，「問題是走私不是政策，政策決定是正確的不讓疫病進入台灣，感謝妳在前線的努力」、「錯的是走私者，不是妳們，辛苦了，妳們一定也很不好受」、「您當時一定也很痛苦，但是想想貓貓沒被發現的話，現在落入黑心繁殖場，更是無止盡的痛苦」、「謝謝所有願意在公務體系努力的獸醫師們！辛苦妳們了」。

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