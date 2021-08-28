來台依親賣肉補家用！臉書兜售香腸+脆豬皮　妙齡女慘了

▲越籍女網路販售不明肉品。（圖／雲林專勤隊提供）

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊日前於網路巡查時發現，台中市一名越籍女阿氏(化名)在臉書兜售來路不明的豬肉製品，歷經數日現場蒐證，昨日前往他太平住家聯合稽查，當場查扣越南品牌豬肉香腸2包及香脆豬皮2包等證物，重量達1.2公斤，目前該批物品已由檢疫局台中分局檢疫人員封緘帶回採驗。

經雲林縣專勤隊初步調查，阿氏(20多歲)來台依親，稱因懷念家鄉口味，從年初透過網路臉書張貼未經查驗商品訊息，進口來路不明、標示不清的越南製豬肉香腸等越南傳統食品，再賣給在台同鄉，賺取差額以貼補家用，同鄉只要透過臉書私訊阿氏，即可下單購買所需品項及數量，阿氏於收到貨款後再透過物流系統送出訂購產品。

隊長鄧宇哲表示，為防堵帶有非洲豬瘟病毒的肉製品於國內市場流竄，該隊近期密集會同相關單位至轄內東南亞商店、小吃店及雜貨店等場所查訪，並加強向新住民及移工宣導非洲豬瘟防疫觀念，呼籲民眾切勿購買來路不明或標示不清的豬肉產品。若輸入未經檢疫合格的豬肉製品，依據「動物傳染病防治條例」可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，一旦心存僥倖，以身試法，將得不償失。

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