獨／害死154喵星人　黑心養殖業者「手機遺失」往來寵物店變民宅

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

檢方擴大追查漁船走私154隻名貴貓案，再查到一位養殖場林姓負責人傳訊「盡量3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」，林男涉嫌重大遭收押。《東森新媒體ETtoday》透過網路查到過去疑似和這名林姓負責人有關的寵物店，不過，現住戶告知現在已經是一般住家，承租前是有聽說之前是寵物店。

▲走私154貓咪案又有一養殖場負責人涉案，圖為該養殖場 。（圖／讀者提供）

針對這起貓咪走私案，檢方向上追查究竟是誰要買這批貓咪，循線查到一名42歲的林姓養殖場負責人，他與負責改造船艙的共犯郭閔豪有接觸及聯絡，郭也頻繁進出該養殖場。雙方對話紀錄中，包含郭有傳密艙照給林，照片與該船的密艙相符。另外，林還特別說，「盡量3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」。

▲記者追查到過去和養殖場林姓負責人有關的寵物店，但現已改為一般住家。（圖／記者吳世龍攝）

這名涉嫌下單走私貓咪的林姓養殖場負責人，經營寵物業，高雄市農業局動保處指出，該名寵物業者有申請合法的寵物業許可證，至於是否涉及走私動物，目前正在派人趕往現場了解。

《東森新媒體ETtoday》透過網路查到過去疑似和這名林姓負責人有關，位在高雄仁武的寵物店，不過，到現場才發現，現在已改為一般民眾住家。鄰居大多表示不清楚，現住戶則告知記者，他們是今年初來承租房子，租之前確實有聽說以前是一間寵物店。

▲林男經雄檢聲押獲准。（圖／記者洪靖宜翻攝）

檢方也到林姓負責人位在燕巢區的養殖場，發現該養殖場約有20至30犬隻，以及一隻貓咪還有65箱香菸，雖然林的女友表示該批寵物是有合法證明的，但是不是合法還是非法進口仍由主管機關認定。

林姓負責人到案後否認走私貓咪，表示自己是買魚貨，也聲稱自己的手機已遺失，但檢方仍依違反《動物傳染病防治條例》第41條及《懲治走私條例》第2條罪嫌，認定他犯罪嫌疑重大，26日晚間聲押獲准，而究竟林政龍在該走私案扮演何種角色，還得繼續查。

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