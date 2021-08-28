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長者電動車拋錨路邊淋雨　暖警連車帶人送回家

▲▼ 水上暖警護送失聰長者返家。（圖／水上分局提供）

▲▼ 水上暖警護送失聰長者返家，餅請民間友人將老翁車子以小貨車運送回家。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上聯合所員警董晉瑋等人日前擔服巡邏勤務，在萬能工商附近產業道路，見1名年邁民眾，淋著雨坐在電動機車上；警方見狀即前往關心並詢問，但民眾一再回應聽不清楚，經警耐心詢問後，了解該年邁長者住在水上鄉中庄村，但騎乘之電動機車已沒電，且迷途忘記返家的路，獨自1人居住的他當下也無其他親友可前往幫忙，才一直在該處停留，隨後由警方接送回家。

警方告知，天侯不佳且時間已晚，可協助黃姓老翁返家隔日再來牽車；但黃民堅持不肯將沒電電動機車丟在現場，警方只好先尋找轄區可換電池之電動機車行，但因當時天色已晚，商家皆已打烊，擔心黃民安危，乃將黃民帶返所，女性員警顏維霆見狀除拿水給該名年邁長者飲用外並耐心安撫其情緒。

▲▼ 水上暖警護送失聰長者返家。（圖／水上分局提供）

▲▼ 水上所女警安撫老翁情緒。（圖／水上分局提供）


警方後來連繫轄內有小貨車之民間友人，請其駕駛小貨車前來幫忙載電動機車，值班警員邱昶樺並聯繫中庄村村長，詢問黃民狀況並協助後續事宜，最後經警民合力將該電動機車搬至車上，並載黃民返回住處，途中，黃民一直向警方道謝，感謝有警方幫忙。


嘉義縣警察局水上分局分局長程純濱表示，水上聯合所警工作認真，為民服務態度深獲民眾肯定殊值嘉獎。

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