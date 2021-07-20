中華醫大USR輔導青年留鄉創業　鮮味食客將撥部分盈餘協助偏鄉獨老

▲中華醫大USR計畫團隊輔導食營系畢業的郭芸廷（右）留鄉創業開設鮮味食客，計畫共同主持人兼執行長孫逸民教授（左）特地前往加油打氣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學USR團隊輔導青年留鄉創業有成，食品營養系應屆畢業生郭芸廷「鮮味食客」歡喜開幕，成為學校產學合作開發的冷凍即食調理包銷售平台，為響應USR（大學社會責任）的精神，未來將提撥產品銷售部分盈餘，協助台南淺山偏遠社區獨居老人飲食營養照顧。

今年6月才從食營系畢業的郭芸廷，是中華醫大USR團隊積極輔導的青年留鄉創業對象。家住台南市永康的她，在校期間就加入中華醫大USR團隊，多次隨著學校老師前往台南市淺山一帶的偏遠社區為居民服務，從服務過程中發現社區人口老化，隨著人口外流，獨居老人的戶數日漸增加，這些獨居老人因缺少親人關懷，三餐飲食隨意吃，長期下來難免有營養失調的問題，對骨質疏鬆和健康恐造成不良影響。

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適逢中華醫大USR團隊與食品廠商產學合作開發冷凍即食調理包，郭芸廷決定留鄉創業，在USR團隊老師的鼓勵和協助下，於永康區開設鮮味食客，專售USR團隊產學合作開發的各類商品，特別是由食營系老師和食品業者產學合作研製的冷凍即食調理包。

7月20日郭芸廷的鮮味食堂開幕營運，中華醫大USR計畫召集人孫逸民帶領部份團隊成員前往祝賀，期許郭芸廷青年創業成功，為地方產業注力新力。郭芸廷表示，鮮味食客作為中華醫大USR計畫產學合作產品銷售平台，首批推出的冷凍即食調理包共有黑蒜頭燉雞、狗尾草燉雞、菜脯雞、南洋肉骨茶、胡椒豬肚雞、十全排骨、何首烏燉雞、麻油雞等九種料理，每種料理兼顧營養，加熱後即可食用，是防疫宅在家的便利美食。

值得一提的是，有感於過去隨著USR團隊深入偏鄉社區服務，不少老人輕忽三餐飲食營養的重要，以及對USR團隊師長協助她創業諮詢、包裝設計、品牌行銷策略規劃等學習，進而能順利開店營運，郭芸廷決定繼續發揚USR的精神，未來她的鮮味食客產品銷售有盈餘，將提撥部份盈餘協助淺山偏遠社區推動獨居老人飲食營養照顧。鮮味食客官方網站：https://reurl.cc/VE73b6。

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