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陪您們一起去看海　台東慈濟志工帶長者圓夢之旅

▲▼台東慈濟社工與志工1月29日、30日為照顧戶長者圓夢（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「我以前常來這裡撿貝殼。」「我之前來這裡表演跳舞。」阿嬤讓志工看她之前穿著原民服飾呈現舞蹈的影片，志工才知道原來阿嬤過去這麼活潑，但如今的阿嬤多半獨自在家，想出門又怕麻煩別人，志工在過年前帶阿嬤出去走走、看海。王阿嬤：「感謝你們今天陪我，我很幸福。」

台東慈濟社工與志工1月29日、30日為照顧戶長者圓夢，雖然只是到海邊看海、野餐，卻是獨居長者渴望已久的期盼。

兩老相依的黃先生夫婦是慈濟照顧戶，黃先生輕微智能障礙，黃太太長年臥病，只有黃太太要就醫時，兩人才會外出。慈濟社工與志工認為要鼓勵兩人走出家門接觸人群，在得知黃太太喜歡唱歌、一直期盼出遊，尤其最想到杉原海岸，社工與志工在新春年前為兩人籌辦圓夢活動，帶兩人外出野餐看海。

1月29日上午，志工分頭進行準備，有的買食材煮湯、煎蘿蔔糕，有的切水果，另一批人到黃先生家協助黃太太換禦寒衣物，分批前往海邊。社工還準備毛帽圍巾給兩人當禮物，讓兩人互戴、彼此感恩，這一天還有一個驚喜，就是提前為黃先生慶生，黃先生感到很驚喜，原來他不記得生日、也從沒過生日，一直很高興地說蛋糕好吃。

長年臥床的黃太太難得出遊，感動落淚，她表示，年輕剛結婚時，黃先生載她來杉原海岸玩，小時候也常跟父母到長濱，她難以忘懷海的美，今天可以圓滿來看海、野餐、唱歌，還幫先生過生日，真的感恩慈濟、感恩大家。

▲▼台東慈濟社工與志工1月29日、30日為照顧戶長者圓夢（圖／慈濟基金會提供）

另一位喜歡看海的王阿嬤，平時一個人在家坐著看電視、整理家裡。志工與其互動過程，發現這位70多歲的阿嬤其實很活潑，儘管不認得幾個字，也能用Line與Facebook傳貼圖與影像資料。最常看到的是阿嬤跳舞的影片，而且身上穿的還是自己做的原民傳統禮服。

王阿嬤的先生早逝，她靠著做泥水工作扶養兩個兒子成人，老大外地工作、老二與阿嬤同住，但1年多前老二生病，慈濟開始扶助，只是二兒子過沒多久就病逝，阿嬤的弟弟擔心她獨居，讓阿嬤搬來跟他與小孩一起住。

志工與阿嬤互動過程，發現阿嬤其實過去生活很豐富，只是，阿嬤因為過去做粗重工作，現在膝蓋不好，走太久腳會痛，所以平時阿嬤的同住家人外出時，阿嬤就獨自在家看電視、整理簡單家務，想到二兒子難免傷心。

慈濟幾天前才到阿嬤家送冬令發放物資，裡面還有物資卡讓照顧戶到超市採買年貨，為了讓阿嬤到外面走走、散散心，1月30日上午，志工帶阿嬤到超市買年貨，再幫牙口不好的阿嬤煮了鹹粥，阿嬤吃飽後，慈濟社工與志工一行人載著阿嬤到海邊。

▲▼台東慈濟社工與志工1月29日、30日為照顧戶長者圓夢（圖／慈濟基金會提供）

王阿嬤一直怕給志工添麻煩，遲遲說不用出門，但當志工載阿嬤途經小野柳時，當天天氣好、能見度還能看到遠方的綠島，阿嬤指著海邊開心地說：我以前常來這裡撿貝殼、我都在那裏跳舞。

在海邊時，阿嬤想起過去常陪著他的二兒子，忍不住傷心。志工安慰阿嬤，也請同行的豐田國中學生幫阿嬤搥搥背、攙扶阿嬤。回程途中，王阿嬤歡喜地說：感謝你們今天陪我，還有兩個像孫子一樣的小孩陪，我很幸福。

▲▼台東慈濟社工與志工1月29日、30日為照顧戶長者圓夢（圖／慈濟基金會提供）

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