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關懷獨居長者　吉安醫院與長安製麵廠贈1200份營養麵

▲台南市社會局長陳榮枝，代表市長黃偉哲出席捐贈儀式，感謝吉安醫療社團法人及長安製麵廠，慨捐1200份營養麵條給華山基金會關廟天使站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局長陳榮枝，代表市長黃偉哲出席捐贈儀式，感謝吉安醫療社團法人及長安製麵廠，慨捐1200份營養麵條給華山基金會關廟天使站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國疫情嚴峻，台南市政府積極做好防疫整備及紓困措施，市長黃偉哲更時時關心弱勢民眾，要求媒合社會資源，讓弱勢族群愛心資源不間斷，社會局長陳榮枝8日代表市長黃偉哲出席捐贈儀式，感謝吉安醫療社團法人及長安製麵廠，慨捐1200份營養麵條給華山基金會關廟天使站，並呼籲社會大眾一起關懷獨居長者。

黃偉哲表示，疫情對獨老的物資援助受到影響，很感謝吉安醫療社團法人與長安製麵廠捐贈愛心麵食給華山基金會，尤其華山基金會長年照顧獨老，深入台南市各區設置愛心站，特別是在緊急的時候提供協助，非常感謝大家共同促成公益善舉。

社會局指出，「生有所養，老有所終」是市長黃偉哲相當重視和關心的施政重點，更重視獨居長者的關懷與服務，因此訂有關懷獨居老人服務計畫，結合衛生局、消防局、警察局、當地區公所等政府機關與郵局、華山基金會等民間資源，提供獨居長者補充性、支持性的服務，讓獨居長者獲得妥善、周全的社會照顧及網絡支持。

華山基金會秉持「在地老化」理念，目前在台南B區（原台南縣）服務近1300位弱勢長者，而吉安醫療社團法人吉安醫院位於關廟區，去年成立偏鄉醫療站，提供周圍居民完善的醫療資源，全力支持市府照顧弱勢的政策，不僅提供獨老就診免掛號費的優惠，更不定期捐贈物資，今日吉安醫療社團法人執行長陳皇宇即與長安製麵廠負責人陳興隆熱心公益，捐贈1200份營養麵條給華山基金會為獨老端午關懷盡一份心力。

吉安醫療社團法人執行長陳皇宇表示，獨老需要社會關心，不論是醫療或物資都需要各界援助，因此與長安製麵廠攜手發揮愛心，希望讓更多長輩受到照顧及扶持。

社會局長陳榮枝表示，在公私協力合作下，台南市持續為獨居長者提供電話問安、關懷訪視、居家服務、餐飲服務、陪同就醫等服務，至今年3月底共服務1795位獨居長者，總計達10萬7245人次，並針對351位獨居長者裝設在宅緊急救援連線服務，經由24小時全天候監控服務中心，可立即進行救護聯繫及適當協助。

鑒於老年人口持續增加，黃偉哲呼籲市民朋友積極發揮愛心、關懷獨居長者，共同將台南打造成高齡友善的溫暖城市。

公益捐贈活動，包括社會局長陳榮枝、歸仁區長魏文貴、吉安醫療社團法人執行長陳皇宇、長安製麵廠負責人陳興隆及華山基金會台南B區市站長林芝瑤等到場共襄盛舉。

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