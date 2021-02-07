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華山基金會幫獨老修繕屋頂過好年　黃偉哲慰問長者並感謝華山愛心

▲華山基金會為顏姓阿公進行房屋修繕工程，台南市長黃偉哲特地探望阿公，並帶來年節食品，希望讓阿公好個過年，同時也感謝華山基金會及各界團體的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲華山基金會為顏姓阿公進行房屋修繕工程，台南市長黃偉哲特地探望阿公，並帶來年節食品，希望讓阿公好個過年，同時也感謝華山基金會及各界團體的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

華山基金會為居住安平區顏姓阿公，進行房屋修繕工程，阿公祖屋因為一場大火將兩層樓房屋毀去大半，屋內連天花板都沒有，華山基金會特邀請愛心單位合作，在過年前將房屋修繕好，讓長輩能有遮風避雨的家，市長黃偉哲特地探望阿公，並帶來年節食品，希望讓阿公好過年，也感謝華山基金會及各界團體愛心。

▲華山基金會為顏姓阿公進行房屋修繕工程，台南市長黃偉哲特地探望阿公，並帶來年節食品，希望讓阿公好個過年，同時也感謝華山基金會及各界團體的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，雖然我們活在一個較富裕的時代，但實際上社會還是存在很多像獨居老人或是經濟較弱勢的朋友，許多人可能未達到社福體制補助的標準，但在現實生活上卻真的需要被扶助，因此包括華山基金會在內的許多社會團體，就擔負起這個責任。非常謝謝他們的善心，協助修繕老屋，幫助長者能夠過好年。

▲華山基金會為顏姓阿公進行房屋修繕工程，台南市長黃偉哲特地探望阿公，並帶來年節食品，希望讓阿公好個過年，同時也感謝華山基金會及各界團體的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，不管在物資上、修繕上、金錢上，市府都願意盡全力來協助，事實上勞工局也有志工隊長期協助弱勢家庭做房屋修繕，很多人都願意來幫忙，所謂做好事不怕人多，越來越多人做好事，就能成就更美好的社會，透過大家齊心努力，希望能讓社會上需要幫助的人越來越少。

▲華山基金會為顏姓阿公進行房屋修繕工程，台南市長黃偉哲特地探望阿公，並帶來年節食品，希望讓阿公好個過年，同時也感謝華山基金會及各界團體的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

69歲獨居在安平的顏阿公，10幾年前一場火災將老家的房屋燒毀，華山基金會安平站先後連結崑山科技大學材料工程系學會、普濟殿義工團，為阿公家大掃除及整理廢棄物，但每逢下雨，垂繩懸掛的衣物都會淋濕，只能將物品放置在故障冰箱內充當置物櫃，而一樓也因堆積大量廢棄木材，沒有空間放置床鋪，阿公一直以來都屈身坐在藤椅上靠著門睡覺。

▲華山基金會為顏姓阿公進行房屋修繕工程，台南市長黃偉哲特地探望阿公，並帶來年節食品，希望讓阿公好個過年，同時也感謝華山基金會及各界團體的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

普濟殿義工團得知阿公狀況，力邀企業協力支持，為長輩進行房屋修建工程，源森工程行、劼揚營造有限公司、業晟企業有限公司、良翊工程行、巧詩巧妙檳榔均發揮愛心，提供免費板材、承包修繕工程，期盼在過年前將房屋改造完畢，讓阿公不用再擔心寒流或颱風豪雨時受凍淹水的狀況，真正過好年。

黃偉哲也準備了應景的年節食品和生活必需品，一倂致贈給顏阿公，同時也與市議員李啟維一起幫阿公家貼換春聯，祝福阿公新的一年身體健康，長命百歲。

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