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北捷人潮回來了！日運量破百萬人次　啟動智慧系統亮燈控人流

▲▼解封 防疫 台北捷運 搭乘民眾多了 安全距離忽略了 松江南京站 忠孝新生站。（圖／記者屠惠剛攝）

▲疫情趨緩，北捷日運量人流恢復到百萬水準，將啟動智慧管制措施館利人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

疫情趨緩，台北捷運平均日運量已回升至百萬，因應9月開學，北捷推出「捷運人流資訊管理專家系統」，利用科技人流監控管制及預警智慧化功能，依照擁擠程度高至低顯示紅、橙、黃、綠4個燈號；目前捷運都有6節車廂，若其中2節呈現紅燈或全部呈現橙色燈，就會派員引導旅客進行疏導，並視狀況啟動車站限流措施。

北捷發言人楊秦恒表示，北捷平日尖峰時段仍維持與疫情前相同，提供2至3分鐘最短班距（板南線約120秒、文湖線約80秒）及加班車服務，以尖峰時段搭乘人數最多的板南線為例，上午尖峰時段發車90班次，提供最大輸運服務運能，最大載客量約15萬人次，另行控中心亦會視現場人潮狀況，適時加開列車。

儘管目前已降至二級警戒，捷運仍持續全時清消，營運時段車站頻率為2小時、列車頻率為4小時，列車出車前均完成清消；當日營運結束後，車站及列車則再次清消。另外，捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消，請旅客放心。

北捷運量隨著疫情趨緩亦逐步緩升，8月2日已突破百萬人次，目前8月平常日平均日運量已緩升至約115萬人次，預計開學之後，整體運量可再增加。

再次提醒旅客，進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，違者開罰3,000元至1萬5,000元，加值電子票證或購買單程票，亦請多利用捷運自動售票機，減少人員接觸，防疫更安心。

受邀出席的台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，柯市長不斷呼籲各公、民營企業及機關團體，如果居家辦公不影響效率，還是採行居家辦公，各企業團體可持續採行彈性上下班、居家或異地辦公等防疫機制，讓員工避開平日上午7時30分至9時30分及下午5時至7時的尖峰時段。

黃瀞瑩說，台北市政府與北捷自三級警戒開始即實施彈性上下班等作法，呼籲各企業團體持續落實分流政策。

▲▼解封 防疫 台北捷運 搭乘民眾多了 安全距離忽略了 松江南京站 忠孝新生站。（圖／記者屠惠剛攝）

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