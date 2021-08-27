防疫宅在家外送爆量　北市6、7月機車外送員車禍1死、312傷

記者陳家祥／台北報導

台灣在5月進入三級警戒，民眾外出活動頻率大幅減低，不只休假待在家，連平日辦公也改採居家模式；生活模式的改變，也讓外送行業業績大幅成長。根據台北市交通局統計，6至7月的機車外送員的交通事故受傷人數攀升，死亡人數1人、受傷人數高達312人，集中在Foodpanda和Uber Eats這兩家業者。市長柯文哲26日在公安會報中關注此事，要求交通局提出具體改善作為。

北市消防局統計6到7月公安績效總指標為綠燈。公安受傷人數，包含火災受傷3人、職業災害重傷0人、食品中毒就醫0人，校園受傷0人，比上期受傷人數減少12人；公安死亡人數，包含火災死亡3人、職業災害死亡3人（含機車外送員1人）、衛生安全死亡0人，校園安全死亡0人，共計6人，比上期增加5人。

針對本期機車外送員執行職務時涉入交通事故的死亡人數1人、受傷人數達312人，而且集中在Foodpanda和Uber Eats這兩家業者，柯文哲也要求交通局提出具體改善作為。

交通局表示，6、7月因疫情三級警戒，各家外送平台業者的訂單暴增，外送趟次大幅增加，因此事故發生件數也隨之增加，該局已要求該兩家外送平台業者提送降低外送員發生交通事故計畫進行審查，警察局也會持續針對機車外送員違規熱區熱點加強違規取締，並針對事故熱點加強見警率。

