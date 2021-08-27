林濁水諷柯文哲談中心思想　「人人自明之理他卻像發現新大陸」

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長柯文哲以非藍非綠的白色自居，卻也經常招來各界批評，前民進黨立委林濁水27日就諷刺柯文哲不堅持，「柯文哲常說他的中心思想是要讓老百姓過好一點的生活，可原來有中心思想的人滿街走」，「人人自明之理，他看起來偏是未發現的新大陸？」

林濁水在臉書發文評論，柯文哲經常生氣，一氣就很有趣。他回憶，柯文哲常常被批評變來變去、沒有中心思想，就生氣說「難道外科醫生會堅持他要手術，還是標靶治療，質子加速治療，還是什麼放射線治療？不會嘛」。

林濁水說，原來他對待一個病人是早上10點開刀，10：20不堅持繼續開下去，改標靶治療，中午同樣不堅持，再改用質子加速治療，13:10 還是不堅持，變成放射線治療，第二天再倒過來從頭反複一遍？

林濁水批評，柯文哲常說他的中心思想是要讓老百姓過好一點的生活，「但一定99%的人都希望讓老百姓過好一點的生活，原來有中心思想的人滿街走」，柯文哲又要說，那不算，因為只有柯文哲這樣說，但，「我有一張嘴這種自明之理要天天大聲喊？」「人人自明之理，他看起來偏是未發現的新大陸？」

林濁水文末表示，建議柯醫師，不要常生氣，雖然笑對大家健康有益，但是生氣對自己有害。