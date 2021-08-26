柯韓合有譜？　王世堅：柯文哲確實心儀韓國瑜

▲王世堅26日接受黃光芹廣播專訪。（圖／「新聞不芹菜」提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民眾黨25日證實，前高雄市長韓國瑜的好友兼心腹黃文財已在今年8月進入民眾黨任職，擔任媒體總監，對此，台北市議員王世堅26日表示，這是韓國瑜託孤之舉，想用尚存的政治影響力，讓患難與共的好友能有個工作，「柯文哲確實心儀韓國瑜。」

王世堅接受網路節目《新聞不芹菜》專訪時指出，柯文哲確實心儀韓國瑜，從自己質詢北農的經驗也能發現柯韓兩人默契絕佳，如果柯文哲意欲找他搭檔，韓應該會答應，但是韓的支持者則不可能接受，「因為在韓粉心目中韓國瑜是至高無上的，怎能容許有人在他之上呢？」

對於藍白合的可能性，王世堅表示，從過去到現在，韓國瑜在國民黨內都遭到許多人排斥，菁英藍們認為韓國瑜跟他的韓粉們就是草包藍，不具備名門貴族的背景與血統，如此想領導黨團必定會遭受很大的挑戰。

對於蔡壁如稱「是不是應該幫藍的洗白一點」，王世堅認為，韓國瑜與柯文哲有機會在某種程度上合作，但蔡壁如的發言要更慎重，稍早「洗白說」指涉對象，背後是一群狂熱的深藍支持者，「若想談合作，就不應該預設立場說要把對方給洗白。」

王世堅表示，柯文哲甚至應該要自己出馬，頭對頭，才更顯得尊重，但無論柯韓／韓柯最終決定要怎麼合作，民進黨會被打敗只有一個可能性，就是敗在自身的傲慢、偏執與一意孤行之下。