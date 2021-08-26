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北市編6000萬預算　明年「無限量提供衛生棉」給國中女師生

▲▼柯文哲出席北市府國中生理用品試辦方案記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤出席北市府國中生理用品試辦方案記者會。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

為落實性別平等、接軌國際月經倡議，台北市政府與Kotex靠得住品牌合作，今年9月新學期至2022年1月在信義、士林、重慶、木柵、古亭共5所國中，推出國中生理用品供應試辦計畫。台北市副市長黃珊珊表示，北市希望在國中全面性提供生理用品，因此編列6000多萬明年度預算，希望能受到議員支持。

台北市政府26日下午召開「國中生理用品試辦方案」記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和台北市副市長蔡炳坤出席。柯文哲表示，黃珊珊過去一直在和他推銷此概念，台北市要成為一個國際城市、進步城市，得要建立性別友善社會，其中有個議題是「月經平權」，包括月經貧窮、月經不平等、月經污名化、月經教育和月經權益等。

▲▼柯文哲出席北市府國中生理用品試辦方案記者會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲指出，改變台灣要從首都台北市開始，就像新藥要上市得有臨床實驗，而推行新制度也得找地方試辦，所以找了5個國中來試辦免費提供生理用品，做幾個月後看效果如何，再決定政策怎麼落實。

黃珊珊提及，北市府已編列明年度預算，其中6000多萬元是希望在全部的國中免費提供生理用品，希望送入議會後能獲得議員支持；而北市今年度也於5個國中（信義國中、古亭國中、重慶國中、木柵國中、士林國中）試辦，與靠得住品牌公益合作，在女廁放一個「she can月經盒」，免費提供老師、學生約1522人無限量的生理用品，以及在學校做「月經教育」，2022年彙整學校回饋。

會後，黃珊珊補充道，自己過去擔任律師時，曾有男性因論點站不住腳，所以被持「你是不是生理期來？」言論羞辱，希望能夠破除月經污名化，讓拿出衛生棉和拿出衛生紙一樣自然，不用覺得害羞。下一步想將免費提供生理用品計畫擴展至北市所有國中，以電子券方式，讓國中生自由選擇廠牌、產品，並培育種子教師到校落實「月經教育」，讓男學生、女學生都能學到相關知識。

▲▼柯文哲出席北市府國中生理用品試辦方案記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲出席北市府國中生理用品試辦方案記者會。（圖／記者袁茵攝）

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