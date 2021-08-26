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柯文哲怪建材貴喊卡動物之家　議員打臉：看準動物沒選票

▲▼台北市政府9日舉辦「TAS浪愛滿屋犬貓認養感恩& 2021年動物保護月曆發表」記者會，台北市長柯文哲現場與月曆狗狗近距離互動。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於改建動物之家，台北市政府經評估須再追加2.2億，總經費超過8億，決定緩建。對此，台北市議員簡舒培、黃郁芬均質疑，北藝中心、社宅、市場都能追加預算，動物之家卻不可以，難道看準動物沒選票？

「若是真的愛動物，就不要說空話。」黃郁芬26日在臉書表示，國際流浪動物日，154隻走私貓被安樂死，大家都很難過，但在國內防疫需求下，這是痛苦但不得不的選擇，當天台北市長柯文哲發出一篇正氣凜然的貼文，批評中央政府便宜行事、任意處置上百條生命，然而被議員發現，柯文哲嘴巴上說愛動物，實際上不在乎台北市動物之家的改建。

黃郁芬指出，先是今天五月，北市府評估動物之家改建若維持原空間規劃，需要再增加1億預算，媒體爆出市府怕增加預算會惹市長「震怒」，竟想縮減700坪空間；如今又傳出，因原物料上漲等原因，動物之家評估需再追加2.2億經費、總經費超過8億，柯文哲更飆罵「澎湖蓋個民眾設施才1億多，台北動物蓋這麼好幹嘛」拍板決定暫緩一年並另覓新址。

黃郁芬提到，不只有動物之家因為原物料上漲而需追加預算，北藝中心新建工程在2017年就曾因原物料上漲，追加7.67億元工程預算；今年文山區景豐二期社宅也因原物料上漲追加3.86億元預算；第一果菜及魚類批發市場改建案工程，也因原物料上漲而追加23.1億預算。

黃郁芬質疑，同樣面臨原物料上漲問題、需要追加預算，北藝中心、社宅、市場可以，動物之家就不可以，更要暫緩一年並另覓新址，柯文哲一邊不准動物之家追加預算，還要把改建工程再拖一年，一邊說自己愛動物、尊重每一條生命，請問誰會信？動物之家目前已大爆滿，實際收容犬貓量是原設計可收容量的將近兩倍。

黃郁芬再指，為了解決空間不足問題、想要公私協力解決犬貓收容空間問題，動保處訂定〈台北市民間動物收容處所設置許可及補助辦法〉，規範民間團體要做犬貓收容時、不同體型的犬貓各需要多少的飼養空間，可憐的是，動物之家的犬貓很多，但空間很小，就連動物之家都無法符合前述辦法中規定的犬貓飼養空間大小。

黃郁芬提到，動物之家的改建再拖下去，有辦法解決預算上漲的問題嗎？能找到更好、更合適、所需預算更低的新址嗎？後續的時程表在哪裡？北市府完全回答不出來，再拖下去，是看準了動物不會為自己發聲、動物沒有選票，所以只想以拖待變？再拖下去，是想要等大家淡忘這一切的爭議？再拖下去，是想要把柯文哲份內應該要完成的工作，丟包給下一任市長嗎？

黃郁芬批評，柯文哲口口聲聲說「尊重每一條生命」，但從北市府一連串砍坪數、不同意增加預算、更要緩建，看到的就只有柯文哲對這些等待領養的貓狗毫無重視，談何尊重？必須把「不能善待動物，不算是進步的國家」送還給柯文哲，若台北要成為進步的城市，動物之家的改建，就不要再拖下去。

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