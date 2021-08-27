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撐過月底就靠它們！「銅板泡麵TOP15」出爐　每包都在25元↓

▲▼包裝泡麵。（圖／記者蕭筠攝）

▲小資族最愛銅板泡麵排行出爐。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／綜合報導

又到了月底荷包空空的時間了，這時候無論是小小折扣，還是家中有著戰備存糧絕對是小資族、大學生最開心的事之一，近期DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，市面上只要銅板25元以下就能吃到的「平價泡麵TOP15」，而且深受網友推薦，快筆記下來。

TOP3：來一客
說到泡麵怎能放過「來一客」，無論是鮮蝦魚板、韓式泡菜等可都是超人氣口味之一，雖然只有小小一碗，不過當宵夜絕對是大大滿足，在dcard上可是有著「吃了會開心的泡麵之一」封號，尤其價格部分也是佛到不行呀。

TOP2：營多麵
在網上google「營多麵」會跑出不少人發問「煮法」、「食譜」等搜尋內容，人氣超高，營多麵口味甜鹹好吃重點是超便宜，1包不超過15元，深受大學生喜愛，尤其再加上一顆蛋、一些青菜就能飽餐一頓，被封為是「吃土救星」。

TOP1：維力炸醬麵
最好吃又便宜的泡麵冠軍寶座由「維力炸醬麵」奪下，這款超經典美味絕對是大部分人熟悉的味道之一，濃郁的豆瓣醬沾附在麵上，香氣大噴發，且無論吃乾的、湯的都別有風味，也各自擁有一票擁護者，難怪成功擄獲小資族們的心。

▲▼小資族最愛銅板價泡麵。（圖／網路溫度計提供）

▲每包不到25元銅板泡麵TOP15出爐。（圖／網路溫度計提供）

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