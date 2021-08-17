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票選最難吃泡麵！鄉民點名這一款：沒有之一

▲▼直擊全聯中正華山店。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣販售的泡麵款是相當多元。（圖／記者林育綾攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

中元普渡將至，不少家庭會選擇採買可以存放很久的食物來祭拜，除了誠意滿滿之外，自己也可以吃得開心，而泡麵就是普度中的不二之選。有網友就在網路上發文提問，台灣泡麵種類有千百種，不知道哪一種是大家心目中最難吃的泡麵，引起其他網友一陣熱議。

台灣販賣的泡麵口味多元，舉凡肉燥、泡菜、豚骨等，甚至連素食的泡麵、進口的拉麵都買得到。原PO在 PTT 八卦板發文指出，台灣泡麵種類以多樣性出名，常常聽到有人在討論最好吃的泡麵有哪些，但說來說去就是那幾款，「那大家心目中最難吃的泡麵是什麼」？

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對此，其他網友回應，「雙響泡」、「康師傅」、「味丹素食泡麵 」、「隨緣」、「素飄香」、「統一肉臊麵」、「維力炸醬麵沒有之一」、「統一肉燥麵弄成乾麵很好吃哦」、「拉麵道」。

根據記者統計，在前40則留言中，有9則留言選擇雙響泡；有7則留言選則康師父，佔據留言中最難吃投票的前2名。

本站曾報導《泡麵貨架被掃空！剩「綠色包裝」全滿　千人一看口味秒懂：PASS》，一名民眾到超市購物，看到泡麵的貨架如蝗蟲掃過一般，唯獨剩下一款「綠色包裝」的口味，低頭仔細看包裝，發現上面寫著「香菜口味」，才知道沒人買的原因，「馬上買回家壓壓驚。香菜明明很好吃（哭），不要討厭香菜咩。」

眾多網友看完口味以後，忍不住在下方留言，「香菜我無法」、「沒人搶」、「我吃素。但是香菜麵…好吧！我餓肚子好了」、「這什麼神仙東西！我竟然沒看過」、「這個真的還不錯吃，但我家這很少進貨。」

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