麥當勞APP改版「3大亮點」搶先看！餐點免費爽吃　還可以隨買店取

▲麥當勞報報改版停發優惠券、歡樂貼，新版功能搶先曝光。（圖／翻攝麥當勞報報APP）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉先掌握！麥當勞報報日前發出最新通知，表示為因應新版APP亮相，「優惠券、歡樂貼」將於8月28日停止發送，並於8月31日前須完成優惠券兌換，而新版APP近來備受討論，不少人敲碗有更多優惠內容，或是開放信用卡儲值等。對此，業者也驚喜透露有「3大亮點」，包括行動點點卡、天天出任務賺優惠，以及超實用「隨買店取」並開放轉贈功能，預計9月1日正式亮相。

▲麥當勞新版APP首推「隨買店取」功能。（示意圖／記者蕭筠攝）

麥當勞的「麥當勞報報APP」7月底發出最新通知，宣布新版APP將於9月1日改版亮相，而最受麥粉喜愛的歡樂貼、優惠券8月28日為最終發送日，8月31日前優惠券則須兌換完畢，消息一曝光也在網上掀起討論，不少人崩潰「沒優惠券就沒有吃麥的動力了。」但也有網友十分期待新版登場，紛紛敲碗希望改版後的APP開放使用信用卡線上儲值、不用再帶實體點點卡出門，以及更優惠內容等。

對此，業者驚喜搶先公開3大最新改版亮點，不僅新增「行動點點卡」功能，再也不用掏卡支付、儲值，可以直接於APP綁定信用卡進行儲值，並首推「隨買店取」服務，未來在APP上就可以隨時購買單張或多張電子商品券，還能轉贈送禮給家人朋友，且於門市櫃台及自助點餐機就可兌換使用，還有不定期優惠，能省就省。

最後一大新功能則為「天天出任務、天天賺優惠」，是原有的設天氣享優惠加碼延伸，透過每日參與不同任務，就有機會獲取優惠劵或賺分累點，點數部分除可兌換電子商品券外，還有機會免費吃到麥當勞，小確幸更多，而新麥當勞APP還能查詢交易金額、點數及交易明細，方便爆表。除上述曝光的新功能外，其餘內容目前正在進行最後內部測試，待完成後將於9月1正式對外公佈，另有多項優惠好禮的訊息釋出。

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