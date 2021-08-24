　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞APP改版「3大亮點」搶先看！餐點免費爽吃　還可以隨買店取

▲▼麥當勞報報停發優惠券、歡樂貼。（圖／翻攝麥當勞報報APP）

▲麥當勞報報改版停發優惠券、歡樂貼，新版功能搶先曝光。（圖／翻攝麥當勞報報APP）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉先掌握！麥當勞報報日前發出最新通知，表示為因應新版APP亮相，「優惠券、歡樂貼」將於8月28日停止發送，並於8月31日前須完成優惠券兌換，而新版APP近來備受討論，不少人敲碗有更多優惠內容，或是開放信用卡儲值等。對此，業者也驚喜透露有「3大亮點」，包括行動點點卡、天天出任務賺優惠，以及超實用「隨買店取」並開放轉贈功能，預計9月1日正式亮相。

▲▼麥當勞常被忽略的銅板美食。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞新版APP首推「隨買店取」功能。（示意圖／記者蕭筠攝）

麥當勞的「麥當勞報報APP」7月底發出最新通知，宣布新版APP將於9月1日改版亮相，而最受麥粉喜愛的歡樂貼、優惠券8月28日為最終發送日，8月31日前優惠券則須兌換完畢，消息一曝光也在網上掀起討論，不少人崩潰「沒優惠券就沒有吃麥的動力了。」但也有網友十分期待新版登場，紛紛敲碗希望改版後的APP開放使用信用卡線上儲值、不用再帶實體點點卡出門，以及更優惠內容等。

對此，業者驚喜搶先公開3大最新改版亮點，不僅新增「行動點點卡」功能，再也不用掏卡支付、儲值，可以直接於APP綁定信用卡進行儲值，並首推「隨買店取」服務，未來在APP上就可以隨時購買單張或多張電子商品券，還能轉贈送禮給家人朋友，且於門市櫃台及自助點餐機就可兌換使用，還有不定期優惠，能省就省。

最後一大新功能則為「天天出任務、天天賺優惠」，是原有的設天氣享優惠加碼延伸，透過每日參與不同任務，就有機會獲取優惠劵或賺分累點，點數部分除可兌換電子商品券外，還有機會免費吃到麥當勞，小確幸更多，而新麥當勞APP還能查詢交易金額、點數及交易明細，方便爆表。除上述曝光的新功能外，其餘內容目前正在進行最後內部測試，待完成後將於9月1正式對外公佈，另有多項優惠好禮的訊息釋出。

【你可能也想看】

►雞塊控注意！麥當勞「泰式新沾醬」限量開吃　蒜香味超濃還有辣
►優惠碼快記！手搖飲連14天「人氣飲品買1送1」
►爽嗑黑毛和牛、天使紅蝦！火鍋吃到飽「小福利」亮相　必點食材先看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
LIVE／今增1例在新北！　侯友宜最新說明
打完高端昏迷　專欄作家急救畫面曝！電擊仍救不回
快訊／大雷雨狂轟2區域！　16縣市豪大雨特報
大學師生打不到疫苗成「三不管地帶」　陳時中：高端一定打得到
CNN稱台灣「堅持清零」將被孤立！　陳時中回應
作家「最後限動曝光」IG標記3帳號　打完高端跑這地方
五倍券首推「家戶綁定」曝光！上限5人　最快後天拍板通過
高端爆死亡首例　「AZ、莫德納」各再增1例死亡
作家打高端猝死　曾說「向病毒獻祭」：少數犧牲換多數平安
今起「有條件開放探病」　雙北陪病者每7天1次抗原快篩
快訊／作家打高端後猝死　陳時中回應了
今增1例本土　新北男「其他原因就醫」採檢確診
快訊／今日本土「只增加1例」！另有5境外、1死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞APP改版「3大亮點」搶先看！餐點免費爽吃　還可以隨買店取

【廣編】「米其林首選優質醬油合作夥伴」　龜甲萬日本釀造工藝　三百多年不變的堅持

美白震撼彈！「改變膚色」問世　日本「日南製藥」爆紅

5公分迷你啤酒罐帶著走！「海尼根0.0零酒精」變身3D悠遊卡了

東森農場結合熱氣球推「農產＋觀光」　戶外開賣首創新模式拚雙助攻

超商獨賣4款限量聯名冰！檸檬紅茶冰棒＋粉條超邪惡　第2件10元開吃

【廣編】沒事多喝水　讓好事發聲！「多喝水」3D造型有聲悠遊卡預購開始

只有3天！超商獨賣「2款奶蓋手搖飲」1元開喝　憑截角再享買1送1

炸雞比薩35折還能「寄杯」！肯德基+必勝客推「PK隨饗券」連5天開搶

經濟部商業司號召電商加碼優惠　一同振興疫後經濟

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

麥當勞APP改版「3大亮點」搶先看！餐點免費爽吃　還可以隨買店取

【廣編】「米其林首選優質醬油合作夥伴」　龜甲萬日本釀造工藝　三百多年不變的堅持

美白震撼彈！「改變膚色」問世　日本「日南製藥」爆紅

5公分迷你啤酒罐帶著走！「海尼根0.0零酒精」變身3D悠遊卡了

東森農場結合熱氣球推「農產＋觀光」　戶外開賣首創新模式拚雙助攻

超商獨賣4款限量聯名冰！檸檬紅茶冰棒＋粉條超邪惡　第2件10元開吃

【廣編】沒事多喝水　讓好事發聲！「多喝水」3D造型有聲悠遊卡預購開始

只有3天！超商獨賣「2款奶蓋手搖飲」1元開喝　憑截角再享買1送1

炸雞比薩35折還能「寄杯」！肯德基+必勝客推「PK隨饗券」連5天開搶

經濟部商業司號召電商加碼優惠　一同振興疫後經濟

二級警戒再延長 竹市依照中央流行疫情指揮中心指引辦理

作家打高端後猝死！凌晨通話曝「不適症狀」　王浩宇：後悔沒強迫他就醫

飯店大亨焦治國欠債遭強制執行竟移轉3飯店股權　判刑3月定讞

遭李錫錕嗆聲！　壞特親回應「很同意他講的」...認斜槓失敗

植愛中秋柚「屏」安　為佳節加入「善」滋味

萌鴨散完步「認路走回家」　電梯門一開牠帶頭轉彎：麻麻跟我來～

新北花蓮疫調互踢皮球！陳時中揭「主責地」：為了市民安全都要做

台灣Honda董事長豐田誠宣布卸任　國內新車導入計畫不受影響

查馬克告別彌撒　終身奉獻排灣族文化！兒：爸別擔心我會顧好媽

看準醫療需求　高雄最貴啞巴兒「租客們」曝光

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

消費熱門新聞

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

國民零食新口味美式賣場搶先賣

肯德基+必勝客共推超狂35折起！

全聯鑽石鍋換購回歸　現省近2萬

葉家妤鏟肉「腰束奶膨」網軍暴動

超商獨賣4款聯名冰！第2件10元開吃

麥當勞APP改版「3大亮點」搶先看

美白震撼彈！日本「日南製藥」爆紅

張鈞甯找真愛　遇見Leo王、茄子蛋另一面

只有3天！超商獨賣奶蓋手搖飲第2件1元

全聯可能買下家樂福？業者透露了

海尼根啤酒罐變身3D悠遊卡了！

蝦皮開店到店門市　網酸「順豐也搞過收光光」

阿亮55歲保持年輕體力秘密　營養素飲品隨身帶

更多熱門

相關新聞

星巴克新竹關埔門市「撞臉麥當勞」

星巴克新竹關埔門市「撞臉麥當勞」

雖然5月起整體市場受到疫情影響，星巴克展店計畫仍然積極，光8月份至今就有4間門市開幕，而今（8／23）開幕的新竹關埔門市，則是討論度最高的一間，外觀採用搶眼的S型樓板反折做出曲線，呈現整棟樓的藝術感，還推出在地風味的造型麵包，呼應「現烤麵包」的服務，但或許是外觀配色有點相似，有些網友則表示「還以為是麥當勞」。

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

麥當勞薯餅「全在海上漂」　航運塞爆卡貨櫃

麥當勞薯餅「全在海上漂」　航運塞爆卡貨櫃

麥當勞早餐薯餅沒了！業者曝原因

麥當勞早餐薯餅沒了！業者曝原因

麥當勞雞塊限量新沾醬來了！

麥當勞雞塊限量新沾醬來了！

關鍵字：

麥當勞麥當勞報報APP改版隨買店取

讀者迴響

熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

小禎爆「婚內偷吃」！閨蜜握毀滅性證據

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

威力彩「3200包牌中27億」　PTT揪魔鬼細節：怪怪的

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面