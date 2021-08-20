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史上最強泡麵？網淚求復刻「絕版杯麵」：絕對買整箱

▲▼民眾凌晨至大賣場買泡麵。（圖／記者游宗樺攝）

▲台灣泡麵種類多元。有各式各樣的口味供民眾選擇。（資料圖／記者游宗樺攝）

記者郭卉寧／綜合報導

台灣泡麵種類多元，舉凡肉燥、泡菜、豚骨、素食等，甚至連國外品牌都能買得到，但隨著時代變遷，不少產品也紛紛走入歷史，讓民眾相當不捨。近日就有網友貼出一款早已絕版的泡麵，直呼是「史上最好吃泡麵」。

原PO在臉書《爆廢公社二館》貼出一張圖片表示，「史上最好吃泡麵，沒有之一。」只見圖片中有橘色、紅色包裝且印有旺旺公仔的兩碗泡麵，口味分別是野菜口味及烏龍麵，而這款泡麵正是早已絕版許久，讓不少老饕念念不忘的「浪味杯麵」。

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圖片發出後，頓時勾起不少網友的回憶，紛紛留言懷念，「小時候的回憶」、「我最愛這味，可惜沒了」、「真的唯一…小時候沒錢久久吃一次，現在如果有復刻還不買整箱」、「浪味消失很久了～想念」、「這真的是我吃過最好吃的，小時候只吃這個，其他一律不吃」、「真的很好吃，小時候最喜歡的泡麵，懷念的味道」。

▲▼泡麵,杯麵。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲網友貼出浪味杯麵的圖片，稱讚是「史上最好吃的泡麵」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

除此之外，還有許多人回味其他已停產的泡麵，「漢寶蚵仔味細麵更優」、「漢寶蚵仔味細麵才是第一」、「好吃，還有也想念金車洋菇牛肉麵」、「金車蚵仔味細麵才是最厲害的」、「漢寶也很好吃，為什麼金車不復刻啦」。

根據網路資料指出，台灣的杯麵始祖，是1988年台灣宜蘭食品與韓國農心株式會社研發的浪味杯麵，但目前已終止合作關係而停產；至於紙杯杯麵始祖，則是1992年台灣金車食品的漢寶系列，不過該系列產品後來也已停產。

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