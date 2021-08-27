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他飛簷走壁「跳遮雨棚」雙腿割傷　鄰居拒收留原因曝


記者邱中岳／台北報導

北市刑大在4月破獲毒品案件，持續溯源追查藥頭，在26日鎖定1名藥頭準備上門逮人，沒想到藥頭相當機警，直接從2樓後門跳下逃逸，但沒想到卻造成身上多處擦挫傷，緊急送往醫院救治，警方也在住處搜出安非他命等證物。

警方調查，42歲的廖姓男子，在26日發現北市刑大警員上門查緝，竟然直接從租屋處後方的窗戶跳下，企圖想要逃逸躲避警方追緝，但沒想到廖姓男子墜落造成身上多處擦、挫傷，警方緊急將人送往醫院救治。

▲▼警方從毒品案溯源找到藥頭，上門查緝時藥頭竟然跳樓逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方從毒品案溯源找到藥頭，上門查緝時藥頭竟然跳樓逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，廖姓男子送醫後，北市刑大也派人前往戒護，診治完畢後前往廖姓男子位於中和區景平路的住處搜索，當場搜出毒品等證物，訊後依照毒品罪嫌將廖嫌移送法辦。

▲▼警方從毒品案溯源找到藥頭，上門查緝時藥頭竟然跳樓逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子涉嫌販賣毒品，發現警察上門，緊急從後門跳樓逃逸，沒想到竟摔傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，北市刑大警員在2021年4月間，偵辦1起毒品案件時，意外發現廖姓嫌犯就是提供毒品的上游，廖嫌警覺性也相當敏銳，警方才剛抵達現場準備破門，廖嫌早就在窗戶看到警察上門，直接破跳窗逃跑。

廖姓男子從2樓攀爬出窗戶，躲到1樓遮雨棚，原本想躲到鄰居家卻被拒絕，在往1樓逃逸時，跳下不慎被鐵片割傷，造成手臂、雙腳受傷送醫縫針。

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