奪命畫面曝！26歲騎士「攔腰撞Uber」慘死　父母見屍跪地崩潰

記者邱中岳／台北報導

北市26日深夜在林森北路、南京東路口發生1起死亡車禍，1輛Uber轎車準備從南京東路左轉林森北路時，與機車騎士發生碰撞，騎士被撞後當場倒地，送醫搶救後仍宣告不治，家屬聞訊當場痛哭失聲。

警方調查，北市中山區26日晚上11時許，1名50歲的陳姓Uber駕駛，從南京東路準備左轉林森北路時，與煞車不及的26歲劉姓騎士發生碰撞，騎士直接撞上轎車的右側車門，當場倒地頭部出血。

▲Uber駕駛南京東路左轉林森北路，與騎士發生碰撞，騎士送醫搶救後身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消到場後，發現劉姓騎士已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救，但經過1個半小時仍宣告不治，警方對2人進行酒測，陳姓Uber駕駛酒測值為0，駕駛訊後依過失致死罪嫌送辦，死亡的騎士也將抽血檢驗酒測值。

▲Uber從南京東路左轉林森北路，騎士煞車不及撞上右側車門，當場頭破血流送醫不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

騎士家屬聞訊趕往醫院痛哭失聲，父母一度痛哭失聲，姊姊難過表示，弟弟平時從事服務業，當時也不知道弟弟要去哪裡，警方也調閱監視器肇事原因。

南京東路左轉林森北路有左轉燈號誌，Uber駕駛指出，當時等左轉燈亮起時，才準備左轉進入林森北路，目前正調閱監視器釐清違規肇責。

▲Uber從南京東路左轉林森北路，騎士煞車不及撞上當場頭破血流送醫不治。（圖／記者黃彥傑攝）

警方呼籲，民眾夜間駕車需遵守號誌規定，切勿搶快及超速，警方亦將持續執法取締。

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