角頭借人10萬僅收回1萬！喊話限期還錢　反被海陸退役強押教訓

記者邱中岳／台北報導

北市1名地方角頭成員，將10萬元借給朋友，但對方僅還款1萬元，角頭成員要求對方還款，但對方卻找來2人要將角頭成員擄走，甚至還強噴辣椒水，被押角頭則在途半趁隙脫成功。

警方調查，37歲的林姓男子，為內湖地方角頭五旗會成員，日前將10萬元借給43歲的李姓通緝犯，但李卻僅還了1萬元後就開始藉故拖延，林姓男子要求李限時還錢。

▲角頭成員借人10萬給李姓男子，李非但不還款還找2人噴辣椒水強押。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子不滿林要求還錢，竟在4日晚上7時許，夥同41歲的曾姓、43歲的吳姓男子，在內湖成功路三段、文德路口，對林姓男子噴辣椒水，並且強押上車，所幸車開到一半林姓男子就趁機逃脫。

路過民眾發現後緊急通知警方，警方事後獲報，在4日晚上先逮捕曾、吳2人，事後又在25日前往桃園楊梅，逮捕因竊盜案未到案開庭，被北檢發布通緝的李姓主嫌。

▲李姓通緝犯找來2人助陣，在內湖強押地方角頭成員，被對方趁隙逃脫。（圖／記者邱中岳翻攝）

涉嫌押走林男的李姓主嫌，據悉曾在海軍陸戰隊服役，事發之後四處躲藏，警方最後在楊梅鎖定李，並且當場查扣海洛因毒品，據悉，李因不滿林四處放話要錢，所以才會找人強行押走林男。

警方訊後依妨害自由將3人送辦，另李姓主嫌又持有海洛因，遭依毒品罪送辦，另外，竊盜通緝部分，也另依法解送歸案。

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