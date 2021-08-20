毒梟藏墾丁利用觀光做掩護 警溯源緝獲7名藥頭法辦

記者陳崑福／屏東報導

徐姓男子等人利用恆春墾丁地區建構販毒網，恆春警方獲悉，積極佈線，在彰化、高雄、屏東等地先後查獲7名藥頭，瓦解該販毒集團4層販毒網，有效杜絕毒品流入市面，訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦，檢方向法聲獲禁見3人獲准。

▲恆春警方查獲7名藥頭涉販毒 。（圖／民眾提供，以下同）

恆春警方年初接獲線報，指稱有不法份子於恆春墾丁地區建構販毒網絡，將摻有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮之毒品以日文膠原蛋白粉（コラーゲン）包裝後，再交由下游販售。

恆警查證屬實後立即由分局長陳至瑋責由偵查隊成立專案小組並報請屏東地方檢察署指揮偵辦。經半年蒐證，日前見時機成熟，遂前往恆春、高雄、彰化等地查緝，果然於各毒販身上、住家等處起獲各式毒品包，共計查獲犯嫌7名，已分裝好之毒品包裝291包，4包三級毒品愷他命（毛重122公克），且均以日文コラーゲン(膠原)標示，企圖魚目混珠，規避警方查緝，還是被警方識破。

恆警深入追查，發現該販毒集團遍布中南部等地，均由位於高雄、屏東地區之藥頭發貨，再層層轉賣予下游小盤、零售犯嫌，這次一舉將該四層的販毒體系一舉瓦解，有效杜絕毒品流入市面，對維護社會治安有相當大助益。

恆春分局分局長陳至瑋表示，毒品害人不淺，甚至有部分年輕人誤以為第三四級毒品不會成癮，事實上毒品不但會成癮，還會造成損害身體健康，請年輕朋友切勿嘗試，恆警也將持續痛打不法之販毒行為，絕不寬貸。

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