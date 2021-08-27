快訊／21歲女騎士遭野馬男撞飛！搶救13天宣告不治

記者黃孟珍／苗栗報導

桃園23歲葉姓設計師14日清晨6時駕駛福特黃色野馬跑車（Ford Mustang）於苗栗台一己線撞飛一名21歲巫姓女騎士，造成巫女頭部重創，陷入昏迷。然而，根據稍早最新消息，巫女歷經13天搶救，今（27日）清晨宣告不治，讓親友悲慟不已。

▲巫女搶救13天宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

葉男因日前在台南逆向闖紅燈、發文恐嚇陳時中才登上媒體版面，豈料，本月14日清晨他開著黃色野馬自南港南下苗栗，並在台一己線闖紅燈，21歲的巫姓女騎士當時從左側駛過路口，當場遭葉男撞飛，在空中翻滾數圈後才重重落地，造成頭部重創、耳鼻冒血，送往醫院救治。

▲葉男駕駛的野馬。（圖／記者黃孟珍翻攝）

然而，葉男在車禍發生後，似乎不見絲毫悔意，連續在IG發出限動，稱自己點穴讓女騎士穴道「全身暢通」，且還對她做了CPR、大聲吼叫，確認她的「靈魂是活的」；更荒謬的是，明明自己就是肇事者，竟還擺出一副救人姿態，稱「他原本是完全沒心跳的，如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」、「今天這台車，如果不是我開，今天救的人如果不是我，我會死，她也會死，而且會是雙方當場暴斃！」



此外，警方偵結後，將葉男移送至地檢署，而葉在被移送上車時，見現場有媒體記者守候拍攝，竟朝鏡頭比中指，表達不滿。據悉，葉男十分我行我素，父母對他的脫序行為也沒轍，相當頭疼。

▲野馬男移送地檢署，拉下車窗比中指。（圖／記者黃孟珍攝）

稍早最新消息傳回，巫女歷經13天搶救，今（27日）清晨仍是宣告不治，讓親友悲慟不已。據悉，巫女遺體已經送回頭份殯儀館，巫女父親則透露，心情複雜不願受訪。