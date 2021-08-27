史前巨鯊出土！　中國山西首次發現2.9億年前瓣齒鯊

▲2.9億年前山西陽泉瓣齒鯊化石。（圖／取自中新社）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸近日在山西陽泉二疊紀錢石灰岩層化石研究中，發現距今約2.9億年的史前巨鯊——瓣齒鯊，這是該化石首次在中國被發現。科研團隊表示，發現表明瓣齒鯊具有跨大洋的遷徙能力，是遠古海洋中游泳能力很強的頂級掠食者。

據中新社報導，研究結果由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所共同完成，近日獲得國際專業學術期刊《地質學報（英文版）》以封面文章形式發表。

研究論文作者蓋志琨表示，瓣齒鯊在大的分類上屬於有頜類中的軟骨魚類，且屬於更為原始的真軟骨頭類。值得注意的是，瓣齒鯊目是真軟骨頭類下一個非常神秘的類群，目前僅有17個屬種被描述，而且大都是零散的牙齒化石。

▲山西陽泉瓣齒鯊的生態復原圖。（圖／取自中科院古脊椎所供中新社圖）

在此之前，中國的瓣齒鯊類化石最早在上世紀50年代被發現，被命名為「興國瓣齒魚」，後在1978年重新研究後，被重新歸類到瓣齒鯊目的另一個大型屬種「巨櫛瓣齒鯊」。

按照中科院古脊椎所的最新研究結果，此次在陽泉錢石灰岩中新發現的7件瓣齒鯊牙齒化石，經過對比研究確定為瓣齒鯊科瓣齒鯊屬中的俄亥俄瓣齒鯊，是真正的瓣齒鯊屬成員。

蓋志琨說，瓣齒鯊化石此前僅在歐洲和北美發現，這次在中國首次發現，大大擴展了瓣齒鯊在北半球的古地理分佈範圍，揭示瓣齒鯊極可能是一類善於游泳擴散的遠洋魚類，也對研究中國華北地區二疊紀海洋生物多樣性與分析指示古環境有著重要意義。他說，此次研究還表明瓣齒鯊具有跨大洋遷徙能力，並進一步支持瓣齒鯊可能是游泳能力很強的頂級掠食者，而非原來認為的底棲食殼類。

另一研究論文作者林翔鴻表示，已滅絕的瓣齒鯊是一類主要生活在石炭紀至二疊紀時期（距今約3.6億年至2.5億年之間）的原始軟骨魚類，從牙齒尺寸上來說，瓣齒鯊牙齒大小與現生的大白鯊牙齒相仿，可以推測出瓣齒鯊是一類體長可達3米到5米之間的史前巨鯊。

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