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馬戲團獅子死半年「流入菜市場」　按腿賣後果曝光

獅子，公獅（圖／CFP）

▲中國大陸一馬戲團獅子死後，竟然被賣到菜市場。（示意圖，非當事獅子／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

馬戲團動物死後未受到妥善安葬，竟然轉賣流入菜市場！近日浙江溫嶺法院依一判決結果顯示，一名安徽馬戲團負責人，因違規出售死亡獅子的屍體牟利，和參與收購的另外四人，被依法判處8個月至5年6個月不等的有期徒刑，和1萬到8萬元人民幣不等的罰金。

據《澎湃新聞》報導，該事件發生在安徽省和浙江省溫嶺市，起因為去年1月，安徽一家馬戲團團內，有一頭繁殖的獅子突發呼吸困難，經治療無效死亡。

事後，馬戲團負責人李某未向主管部門報告，私自儲存「死獅」，並在去年7月經馬姓友人介紹，以1.6萬元人民幣的價格，賣給李、尹二人；二人處理屍體後，又將4條獅子腿賣給在浙江溫嶺一菜市場經營蛇肉、狗肉生意的鄭某，鄭某又將一條獅子腿賣給孫某、剩下三條腿送至林某，交易時被警方抓獲，全案曝光。

據溫嶺法院判決結果顯示，馬戲團負責人李某和參與收購、出售獅子腿的另外四人，被判處上述不等的刑期和罰金，最後購買獅子腿的孫某、林某則另案處理。

檢察官表示，根據《刑法》規定，馴養繁殖的珍貴、瀕危野生動物，未經批准不能買賣；即便死亡，也要根據規定處理，不能私自買賣屍體，更不能食用。

由於去年該事件事發期間，正值中國大陸新冠肺炎疫情爆發，任何食用野生動物的行為都受到嚴管，因此網友也紛紛留言痛批，「讓他去陪獅子吧」、「膽子夠大，獅子都想吃」、「判得好」、「稀奇古怪的病都是吃出來的。」

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